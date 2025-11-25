Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Cuma akşamı Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Körfez ekibinde moraller yerinde. Antrenmanların öncesinde Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, kulüp başkanı Recep Durul ve yeşil-siyahlıların oyuncusu Ahmet Oğuz, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 28 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Kocaelispor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, kulüp başkanı Recep Durul ve yeşil-siyahlıların oyuncusu Ahmet Oğuz, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kocaelispor oyuncuları Gençlerbirliği maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

SELÇUK İNAN'DAN G.BİRLİĞİ YORUMU: "TARAFTARIMIZA ÇAĞRIM VAR"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Gençlerbirliği'nin güçlü bir takım olduğunu ve özellikle Volkan Demirel'in teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından ivme kazandıklarını söyledi.

Ligin ilk yarısında kalan süreçle ilgili açıklamalarda bulunan İnan, "Gençlerbirliği gerçekten çok dirençli, çok güçlü bir takım. Özellikle son haftalarda Volkan hocanın da gelişiyle beraber bir hava yakalamış durumdalar. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Rakiplerimizden biri. Dolayısıyla maça iyi hazırlanmamız, iyi mücadele etmemiz lazım. Son birkaç hafta bu mücadeleyi de sahada fazlasıyla gösterdiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımız bu yönde de hakkını fazlasıyla verdi ama hepsi geçmişte kaldı. İlk yarının bitmesine dört maç kaldı. 4 tane çok çok önemli maç. Yani ben hiçbir zaman paket olarak ya da beşli, altılı maç halinde bakmıyorum. Bir tane maç diye bakıyorum. Benim için çok önemli, çok çok zor bir maç. Ama sahamızda, seyircimizin önünde inşallah kazanan taraf biz oluruz" yorumlarını yaptı.

Selçuk İnan, idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Gençlerbirliği müsabakası özelinde taraftarlarına seslenen 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Taraftarımıza şöyle bir çağrım olur; onların takımı ne kadar sevdiklerini biliyorum. Ama bu maçta mesele sadece sevmek değil, cezalı tribünümüz var. Passolig devri söz konusu. Bilmiyorum nasıl olacak ama biz takım olarak bir şekilde maça gelmelerini istiyoruz. Dışarıda zaten hep destek oluyorlar ama bu maçta sahada destek olmalarını çok istiyoruz. Çünkü onlarla daha güçlüyüz. Onlarla beraber çok önemli olan bu maçı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Takımdaki sakatlıklara ve oyuncuların sağlık durumları hakkında açıklamalar veren başarılı teknik adam, "Botond cezalı. Rivas bugün bizimle, takımla beraber antrenmanlara başlayacak. Bruno henüz takımla beraber antrenmanlara çıkamıyor. Tedavisi ve bireysel antrenmanları devam ediyor. Bu maç da aramızda olmayacak gibi gözüküyor. Onun dışında Serdar Dursun'un MR'ı öğleden sonra belli olur ama ciddi bir şey olacağını zannetmiyorum. Ben maçta bizimle beraber olacağını düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

RECEP DURUL: "FELAKET ALGISI YAPMAYA GEREK YOK"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, düzenlendiği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor olarak hakem hatalarından çok fazla etkilendiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Durul, "5 maçta gerçekten puanlarımız gitti. Bunu hepimiz gördük. 5 maçta 15 puan daha üstüne koyduğumuzda bugün 30 puanımız vardı. Belki de ilk 3'teydik. Belki de liderdik. Bunu artık herkes gördü ve kabul etti. Dolayısıyla futbol camiası, tecrübeli futbol yazarları ve aklıselim futbol insanları Kocaelispor'un grafiğini, başarısını, sahadaki mücadelesini görüyor. Geçmişte olanlar bizi ve birçok vicdanı yaraladı. Bugün 13. haftada her şeye rağmen daha da güçlenerek 15 puana ulaştık. Ligin ilk çeyreğinde 2 puanı olan takım, ligin ikinci çeyreğinde başlangıcından itibaren 13 puan topladı. Panik yapmaya gerek olmadığını söylemiştim. Ligin daha dörtte biri bitmedi. Sonuç olarak uzun bir yolculuk. Önümüzde 21 hafta daha var" değerlendirmesinde bulundu.

Kocaelispor'un 300-350 milyon euroluk takımlarla başa baş mücadele ettiğini ve istatistiklerde en iyi 3 takımdan biri olduklarını kaydeden Başkan Durul, "Avrupa'ya giden takımların 13-14 maç kaybettiğini söylemiştim. Bugün haksız ya da normal bir şekilde 6 maçımızı kaybettik. Kayıplar olacaktır ama Kocaelispor bugün Türkiye Ligi'nde 300-350 milyon euro bütçesi olan takımlara karşı başa baş mücadele ediyor ve hedefine doğru ilerliyor. Bu yüzden bugün Türkiye'de performansı en yüksek ilk 3 takım arasındayız. Sahadaki performans ve verilere baktığımız zaman; koşu, pas trafiği gibi istatistiklerin hepsinde Kocaelispor ilk 3'te. 7. haftadan sonra gerçekten vücut bulduk. Artık bütün takımların korkulu rüyasıyız. Son 2 maçımızda da çok başarılı performans ortaya koyduk ve 4 puan aldık. İnşallah daha da güçlenerek devam edeceğiz. Hocamıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza ve taraftarımıza özellikle güveniyoruz, inanıyoruz" diye konuştu.

Ligin ilk devresini ilk 8'de bitirmeyi hedeflediklerini ve sezon sonunda Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde edeceklerini vurgulayan Recep Durul, "Geçen yıl, 'O kupa buraya gelecek, şampiyon olacağız' dedik ve olduk. Bu yıl da Avrupa'yı hedef koyduk. İnşallah Avrupa'ya gideceğiz. İlk yarıyı da ilk 8'in içinde bitirme planımız var. Negatif pozisyonda bekleyen birçok insan var. Maalesef futbolda bunlar da her camiada var. Ama biz Kocaelispor'u güçlendirmek ve şehri, taraftarımızı mutlu etmek için buradayız. Algı yapan insanları mutlu etmek için değil. Bundan sonraki süreci hep birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz. Futbolda gücümüzü ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Kocaelispor'un kasıtlı şekilde olumsuz bir tabloyla gündeme getirildiğini söyleyen Durul, "Geçmişte çok büyük acılar, acı tecrübeler yaşadık. Tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyiz. Biz kutsal emaneti temsil ediyoruz. Sıkıntılar olabilir. Sıkıntı var diye de felaket algısı oluşturmaya gerek yok. Futbol camiasında Kocaelispor'un gerçekten itibarını zedeleyici algılar oluşturuyorlar. Yönetime, belediye başkanımıza, futbolcularımıza, taraftarlarımıza bir ayrıştırma, bir algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Ama bunları yapanların hiçbir tanesinin Kocaelispor'a katkısı yok. Seviyoruz söylemleriyle farklı algılar oluşturuluyor. Eğer Kocaelispor'umuzu seviyorsak hep birlikte destek olalım. İyi niyetimizi gösterelim. Mücadelemizi ortaya koyalım. Geçen yıl bu takım şampiyon oldu. Bu yıl da Süper Lig'de iddialı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Burada kötü giden bir şey var mı? Sportif başarıda iyi yoldayız. Daha iyi olmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Ama bir sıkıntı var diye de bu kadar büyük bir algı oluşturmanın hiçbir anlamı yok" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kulübü FİFA’ya şikayet eden Vukovic konusuyla ilgili ise Durul, "Vukovic, FIFA'ya müracaat etti. Biz önce uzlaşma için kendisini çağırdık ve gelmedi. Sonra FIFA'ya şikayet etti. Arabulucu kanalıyla futbolcuyla uzlaşma sağlıyoruz. Bu arada da FIFA tedbir koyuyor. 'Futbolcunun parasını ödeyin, tedbiri kaldırayım' diyor. Bu transfer yasağı değildir. Çıkan bazı haberler doğru değil. Sadece geçici olarak bir tedbir konmuş. 250 bin euro ödememiz var. Bunu yaptığımızda tedbir kalkıyor ve normal transfer devam ediyor. Bunun için de süremiz var. Şu an transfer dönemi değil. Yani daha transferin başlamasına neredeyse 2 ay var. Dolayısıyla hemen bugün ödememizin de bir anlamı yok. Dolayısıyla onda da bir risk yok. Bunu da kamuoyunun bilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Cuma gününe kadar tüm oyuncuların yüzde 90 oranındaki alacaklarının ödeneceğini paylaşan Başkan Recep Durul, "Bu hafta mevcut futbolcuların tüm ödemeleri yüzde 90'ı yapılacak. Cuma gününe kadar yüzde 90'ını bitirmiş olacağız. Kaynaklarımız peyderpey geliyor. Artık sahaya odaklanacağız. Bazı futbolcularımızda ödeme konusundan dolayı idmana çıkmayız ya da oynamayız diye de bir şey hiç olmadı. Sabır istiyoruz. Ödememezlik değil, takvim birazcık geriliyor. Piyasanın şartları belli. Burada bir sıkıntı yok" dedi.

AHMET OĞUZ: "TARAFTARLAR HİÇ SUSMADILAR"

Takımın istikrarlı isimlerinden Ahmet Oğuz basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Süper Lig performansının geçen yılki 1. Lig performansına göre daha iyi olmasının nedenleriyle ilgili soruya Ahmet Oğuz, "Bazen fazla motivasyon sizi iyi de etkileyebilir, kötü de. Geçen sene de takımıma katkı verdiğimi düşünüyorum. Benim bir standardım vardır; altına düşmem. Süper Lig'de 7-8 sene oynadım. Tecrübelerimi sahaya aktarmaya çalışıyorum. Oranın tozunu toprağını yutmuş biri olarak takımıma ne kadar katkı sağlayabilirsem o kadar mutlu oluyorum" cevabını verdi.

Ligin ilk yarısında kalan 4 maçla ilgili hedeflerine dair deneyimli oyuncu, "En temkinli olmamız gereken zaman. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Son 3 hafta olarak baktığımızda; kadro kalitesi ve sıralama olarak üst takımlarla oynadık. Şu an gerçekten kendi rakiplerimiz. Bu döngüyü aşabilirsek hedefler farklı olur." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği maçına dair öngörüsünü de paylaşan Ahmet Oğuz, "Kim daha çok isterse o kazanacaktır. Mücadelemizi en üst seviyede göstereceğiz. Bilmiyorum ne kadar taraftar gelir. Ne kadar gelirse o kadar iyi bizim için. Taraftar bizim birinci adamımız" şeklinde konuştu.

Kocaelispor futbolcuları

Göztepe maçının bitimiyle birlikte sahada oturup Kocaelispor taraftarını izlemesiyle ilgili olarak da Ahmet Oğuz, "90 dakika boyunca bağırarak bize destek oldular, bizi izlediler. Düdük çalınca da ben de gidip taraftarımızı izlemek istedim. Çünkü hiç susmadılar. Ortaya böyle bir görüntü çıktı. Onlara teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti.

