İşçileri taşıyan minibüs direğe çarptı: 1'i ağır 15 yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı. Kazada 1’i ağır 15 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün KGYS direğine çarpması sonucu 1'i ağır 15 tarım işçisi yaralandı.
- Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle KGYS direğine çarptı.
- Kazada minibüste bulunan 15 tarım işçisi yaralandı.
- Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan tarım işçileri yaralandı.
15 YARALIDAN 1'İ AĞIR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 15 kişi yaralanırken, 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.