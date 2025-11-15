Türkiye, Yunanistan sınır hattında mahsur kalan üç Mısır vatandaşını son anda kurtardı. Meriç Nehri kıyısındaki adada yardım çağrılarının ardından harekete geçen Türk ekipleri, Mısır makamlarıyla yapılan koordinasyon sonucu göçmenleri güvenli şekilde Türkiye topraklarına taşıdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır hattında mahsur kalan üç Mısırlının Türk makamlarıyla yapılan ortak çalışma sonucu kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlık, İstanbul’daki Mısır Başkonsolosluğu, Göçmenlik ve Gurbetçiler İşleri Bakanlığı ve Mısır Dışişleri’nin yürüttüğü temaslar sonucunda Meriç Nehri kıyısındaki adada mahsur kalan üç Mısırlının Türk ekipleri tarafından bulunduğu ve Türkiye topraklarına taşındığı aktardı.

FAHİŞ ÜCRETLE AVRUPA VAADİ: GÖÇMEN TUZAĞI

Mısır tarafı, kurtarılan kişilerin Avrupa’ya yasa dışı geçiş vaadiyle organize edilen bir göçmen şebekesinin ağına düştüğünü iletti.

Açıklamada, son dönemde birçok kaçak göçmen teknesinin battığına dikkat çekilerek vatandaşlara “hayatlarını riske atmama” uyarısı yapıldı.

Mısır ayrıca Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarına da bulundukları ülkelerin göç ve ikamet yasalarına uymaları çağrısı yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır bölgesinde mahsur kalan Mısır vatandaşları için yapılan yardım çağrılarına ilişkin olarak dolaşan haberler üzerine, Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Mısır Gurbetçiler İşleri Bakanlığı, bakanlığın konsolosluk birimi ve İstanbul'daki Mısır Başkonsolosluğu koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye ile Yunanistan arasında nehir (Meriç) kenarındaki bir adada mahsur kalan üç Mısır vatandaşı, ilgili Türk makamlarıyla koordineli olarak kurtarılarak Türkiye topraklarına geri gönderilmiştir." ifadelerine yer verdi.

MÜZEYYEN BIYIK

