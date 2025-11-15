2025 Küresel Askeri Güç Sıralaması’nın açıklanmasının ardından Türkiye yine dünyanın en güçlü 10 ordusu arasında yer alırken, Yunanistan 30. sırada kaldı. Atina gazeteleri, Türkiye’nin dünyanın en güçlü 10 ordusu arasında yer aldığını hatırlatırken, Yunanistan’ın yıllardır 30. sıranın üzerine çıkamadığını yazdı.

Dünya genelinde 145 ülkenin değerlendirildiği 2025 Küresel Askeri Güç Sıralaması yayımlandı. Savunma bütçesi, personel kapasitesi, teknoloji seviyesi, doğal kaynaklar ve stratejik konum gibi 60 farklı kriterle hazırlanan raporda Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında üst sıralardaki yerini korudu.

Yunan medyası, raporun açıklanmasının ardından Türkiye’nin askeri kapasitede öne çıktığını, bölgesel caydırıcılığını artırdığını ve modernizasyon sürecini hızla sürdürdüğünü kabul etti.

Global Firepower, 2025 yılı için dünyanın en güçlü ordularını sıraladı.

YUNANİSTAN AYNI YERDE SAYIYOR: 30. SIRADAN YUKARI ÇIKAMIYORUZ

Protothema, Newsbreak ve diğer Yunan gazeteleri, rapora geniş yer ayırdı. Haberlerde Yunanistan’ın yıllardır aynı basamakta kaldığı aktarılırken şu yorumlar öne çıktı:

"Türkiye hızla yukarı çıkarken Yunanistan 30. sıraya sıkışmış durumda. Modernleşme çabalarına rağmen tablo değişmiyor."

Rafale uçakları ve F-16 Viper modernizasyonuna rağmen Atina’nın gücünü yukarı taşıyamadığı belirtilirken, Yunan uzmanlar ülkede savunma kapasitesinin Türkiye ile kıyaslanamayacak seviyede kaldığını yazdı.

Yunan medyası, raporun açıklanmasının ardından Türkiye’nin askeri kapasitede öne çıktığını, bölgesel caydırıcılığını artırdığını ve modernizasyon sürecini hızla sürdürdüğünü kabul etti.

Yunan yorumcular, kendi ordularının modernleşme çabalarının sonuç vermediğini, Türkiye’nin ise sahada ve teknoloji alanında giderek güçlendiğini söyledi. Atina gazeteleri, “Türkiye’nin yükselişi bölgeyi yeniden şekillendiriyor” ve “Yunanistan yerinde sayıyor” başlıklarıyla tabloyu özetledi.

Türkiye, Global Firepower listesine göre 2025 yılında dünyadaki en güçlü dokuzuncu orduya sahip ülke oldu.

"AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Yunanistan’ın moral bozan rapor gündeminin hemen ardından bu kez Yunan Hava Kuvvetleri’nin resmî hesabında yaşanan skandal patlak verdi. Yunan Hava Kuvvetleri, C-130 fotoğraflarının yer aldığı paylaşımı Türk kamuoyundan gelen yoğun tepkinin hemen ardından aniden kaldırdı. Yunan basını, paylaşımın silinmesini “rezalet”, “geri adım”, “ulusal utanç” sözleriyle duyurdu.

Silinen paylaşımın yerine kısa süre sonra Türkiye’de yaşanan uçak kazası için yazılmış bir taziye mektubunun konulması ise tepkileri daha da artırdı. Atina’da “Yunan Hava Kuvvetleri Türk tepkisiyle ne zamandan beri paylaşım siliyor?” soruları gündemin merkezine oturdu.



YUNANİSTAN NE DEMİŞTİ?

Yoğun tepkiler üzerine bu paylaşımını dakikalar içinde silen Yunan Hava Kuvvetleri, komutanları Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis tarafından gönderilen 12 Kasım tarihli taziye mesajını yine X hesabından yayınladı.

Yunan basını Newsbreak: ▪️Hava Kuvvetleri'nin resmî hesabından paylaşılan C-130 fotoğrafı, Türklerden gelen yoğun tepki üzerine silindi.

Yunan Hava Kuvvetlerinin tepkiler üzerine paylaştığı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na hitaben yazılan mesajda, "Bu korkunç haberi büyük bir üzüntüyle karşıladık. Kelimeler böylesi bir trajediyi tarif etmeye ve personelinizin kaybı nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü anlatmaya yetmez. Bu zor zamanlarda yanınızdayız. Yunanistan Hava Kuvvetleri ve şahsım adına, lütfen benim içten başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ailelerine ve Türk Hava Kuvvetleri personeline en derin taziyelerimi iletiyorum" ifadeleri yer aldı.

Yunan Savunma Bakanlığı kaynakları, tepki çeken paylaşımın Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi ile ilgisi olmadığını, Yunan Hava Kuvvetleri'nin töreninden beğenilen bir fotoğraf olduğu için paylaşıldığını ve ardından yanlış anlaşılmaların engellenmesi için silindiğini iddia etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise Yunanistan Hava Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından, "C130" tipi askeri kargo uçaklarının yer aldığı karelerin İngilizce "Günün fotoğrafları" notuyla paylaşılmasına tepki gösterdi.

Acar, söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Haddinizi bilin. Yoksa bildiririz. Bunu iyi bilirsiniz" ifadelerini kullandı.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası