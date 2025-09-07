Le Figaro 'Bayraktar artık ulusal kahraman' dedi! Avrupa basını manşetlere çekti

Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda yakaladığı ivme, Avrupa medyasının gündeminde yer aldı. Özellikle "İHA'lar, füzeler, savaş uçakları: Türkiye, askeri gücün yolunda" başlıklı haberlerle Türk savunma sistemlerine övgü yağdı.

Fransa'nın saygın gazetelerinden Le Figaro, Türkiye’nin yerli üretim hamleleriyle dışa bağımlılığını azaltmasına dikkat çekerek, "Türkiye artık silahlarının yüzde 80’ini üretiyor" ifadesine yer verdi. Haberde, savunma teknolojilerinde Türkiye’nin "yeni bir döneme girdiği" ele alındı.

TEKNOFEST'TE GÜÇ GÖSTERİSİ: TCG ANADOLU VE BAYRAKTAR'LAR SAHNEDE

İstanbul'da gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği, Türkiye’nin deniz ve hava gücünü bir araya getirdi.

Haberde, binlerce kişinin Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu görmek için alana akın ettiği kaydedildi.

Festival kapsamında Bayraktar TB3 SİHA ve Bayraktar KIZILELMA gibi ileri teknolojili savunma araçlarının sergilendiği vurgulandı. İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin’in, TCG Anadolu’nun sahip olduğu insani yardım kapasitesine ve taşıdığı İHA’larla güç projeksiyonuna dikkat çektiği belirtildi.

BAYRAKTAR 'ULUSAL KAHRAMAN' İMAJIYLA ÖNE ÇIKTI Fransız basınında yer alan yorumlarda Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a özel bir bölüm ayrıldı. Le Figaro, Bayraktar için "Daha fazla ilgi çeken bir star, bir ulusal kahraman gibi" tanımını kullandı. Haberde, Bayraktar’ın yüzünün Türkiye’nin teknolojideki dinamizmini temsil ettiğine dikkat çekildi. TÜRKİYE'DEN 185 ÜLKEYE SAVUNMA İHRACATI Türk savunma sanayisi, 2024 yılında 185 ülkeye toplam 7,1 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu rakamın, önceki yıla göre yüzde 29 artışa karşılık geldiği kaydedildi. Savunma sanayisinin ihracat listesinde yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

YENİ HEDEF: MİLLİ UÇAK GEMİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına da yer verilen haberde, TCG Anadolu’dan daha büyük bir gemi olan "Milli Uçak Gemisi" projesinin inşasına başlandığı ve bu geminin 2030 yılında Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edileceğine değinildi.

BAYKAR'DAN 42 ÜLKEYE SİHA SATIŞI

Haberde, Baykar’ın Hırvatistan’a 6 adet TB2 teslim ettiğine dikkat çekilirken, şirketin Polonya, Katar, Kuveyt ve Sahel ülkeleri dahil olmak üzere toplam 42 ülkeye ihracat yaptığı belirtildi. Ayrıca, Baykar'ın İtalyan savunma şirketi Leonardo ile ortaklık kurarak SİHA üretimi yaptığına işaret edildi.

TEKNOFEST GENÇLİĞE İLHAM VERİYOR

Fransız gazetesi, TEKNOFEST’in sadece bir teknoloji ve askeri gösteri alanı olmadığını, genç mühendis ekiplerin inovasyonlarını sergilediği bir platform olduğunu vurguladı. "Baykar tarafından yılda birkaç defa düzenlenen TEKNOFEST, askeri gösteri ile teknoloji yarışmasını bir araya getiriyor" denildi.

AVRUPA'NIN GÜNDEMİNDE TÜRK SAVUNMA ZEKASI

Türkiye’nin geliştirdiği ALTAY tankı ve Çelik Kubbe sistemlerinin de komşu ülkelerde manşet olduğu belirtilen haberde, bu teknolojilerin "yeni bir dönemin simgesi" olarak değerlendirildiği kaydedildi.