TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın acı günü! Son yolculuğuna uğurlandı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın 92 yaşındaki kayınvalidesi Hatice Kubulay Sakarya’da hayatını kaybetti. Kubulay, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın 92 yaşındaki kayınvalidesi Hatice Kubulay hayatını kaybetti ve cenazesi Sakarya'da toprağa verildi.
- Hatice Kubulay, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
- Cenaze, Erenler Dilmen Mahallesi Yeni Eren Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlendi.
- Törene TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar gibi önemli isimler katıldı.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay’ın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 92 yaşındaki kayınvalidesi Hatice Kubulay hayatını kaybetti. Kubulay’ın cenazesi, Erenler Dilmen Mahallesi Yeni Eren Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
VALİ VE BAŞKAN CENAZEYE KATILDI
Törene; TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başta olmak üzere şehir protokolü ile sevenleri katılım sağladı.
