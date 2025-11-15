Netflix’in “Last Chance U” belgeselinde öne çıkan isimlerden biri olan ve atletizm direktörlüğü yapan John Beam, Laney College’ın kampüsünde uğradığı silahlı saldırı nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili 27 yaşındaki zanlı gözaltına alındı.

Oakland’daki Laney College kampüsünde uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan ünlü futbol koçu ve Netflix’in Last Chance U serisiyle tanınan John Beam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Beam’in başından vurulduğu ve olayın ardından kritik durumda hastaneye götürüldüğü bildirildi.

John Beam, hem Skyline Lisesi’nde hem de Laney College’da uzun yıllar antrenörlük yaptı.

ESKİ FUTBOL OYUNCUSU GÖZALTINDA

Emekli futbol koçu John Beam, Perşembe günü Laney College Fieldhouse’da vuruldu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ise Cuma sabahı hayatını kaybetti. Saldırıyla bağlantılı olarak Skyline Lisesi’nin eski futbol oyuncularından Cedric Irving Jr. gözaltına alındı.

Polise göre Beam ile şüpheli birbirini tanıyordu ancak yakınlıkları konusunda bir bilgi verilmedi. Oakland Emniyet Müdür Yardımcısı James Beere, Beam’in herkese karşı yardımsever olduğunu vurgulayarak, “Bu kişinin kampüse belli bir amaçla geldiğini söyleyebilirim” dedi.

Onun koçluk anlayışı, sadece saha içinde değil, saha dışında da liderlik, karakter gelişimi ve destek üzerine kuruluydu.

İSTASYONDA GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler sayesinde tespit edildi. Alameda County Şerif Ofisi’nden bir görevli, Irving Jr.’ı Cuma günü sabaha karşı San Leandro BART İstasyonu’nda fark ederek gözaltına aldı. Zanlının polis sorgusunda olayla ilgili ifade verdiği bildirildi.

AİLESİ İNANAMADI

Ailesi, Irving Jr.’ın tutuklanmasına şaşırdıklarını söyledi. Kardeşi Samuael Irving, aralarında bir sorun olmadığını düşündüğünü belirterek, “Böyle bir şey yapacağına inanamadım” dedi.

Oakland Belediye Başkanı Barbara Lee, Beam’i “Oakland’ın dev isimlerinden biri” olarak nitelendirerek, kariyeri boyunca binlerce gence dokunduğunu söyledi.

BİRÇOK SPORCU YETİŞTİRMİŞTİ

Beam, eşi ve iki kızıyla birlikte yaşıyordu. 2020’de yayınlanan Netflix dizisi Last Chance U’nun beşinci sezonuyla geniş kitlelerce tanınan Beam, 2006’dan bu yana Laney College’ın atletizm direktörlüğünü yürütüyordu. 2012–2023 arasında da futbol takımının baş antrenörlüğünü yapıyordu. Kariyerinde birçok profesyonel sporcunun yetişmesine katkı sağlamıştı.

