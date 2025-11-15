Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı sonrası formasına kavuşan 21 yaşındaki santrfor Jhon Duran'ın aday kadroya davet edilmeme gerekçesini açıkladı.

Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık transferf olan Jhon Duran'ın milli takıma neden çağrılmadığı hakkında basın mensuplarının sorusunu cevapladı.

Jhon Duran

"DURAN ÇOK AZ OYNADI"

Yeni Zelanda ile oynanacak dostluk karşılaşması öncesi konuşan Lorenzo, "Çağrılan veya ön listede olan tüm oyuncular gibi, hafta hafta, maç maç takip ediliyorlar. Duran çok az oynadı. Beşiktaş'a karşı oyuna girdi ve bir gol attı ama 15-20 dakika oynadı" ifadelerini kullandı.

"EN İYİ DÖNEMİNDE DEĞİL"

Duran'ın yeterli sürekliliğe ulaşmadığını vurgulayan Arjantinli çalıştırıcı, "Milli Takımda rekabet edebilmesi için gereken sürekliliğe henüz sahip değil ama yine de radarımızda. Kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle en iyi döneminde değil ama geleceği var" sözlerini sarf etti.

Jhın Duran, Süper Lig'deki ilk derbisinde gol attı

5 AYDIR MİLLİ FORMADAN UZAK

John Duran, 6 Haziran'da oynanan Peru maçından bu yana Kolombiya Milli Takım forması giyemedi. Genç oyuncu, Buenos Aires'te Arjantin'e karşı oynanacak karşılaşma öncesi bel ağrısı yaşadığını belirterek, Kolombiya kampından ayrılmıştı.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası