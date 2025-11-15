Jhon Duran için noktayı koydu: İşte kadroya çağrılmama sebebi...
Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı sonrası formasına kavuşan 21 yaşındaki santrfor Jhon Duran'ın aday kadroya davet edilmeme gerekçesini açıkladı.
- Jhon Duran, uzun süreli sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamadı.
- Arjantinli çalıştırıcı, Duran'ın geleceğini parlak bulduğunu ve radarlarında olduğunu belirtti.
Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık transferf olan Jhon Duran'ın milli takıma neden çağrılmadığı hakkında basın mensuplarının sorusunu cevapladı.
"DURAN ÇOK AZ OYNADI"
Yeni Zelanda ile oynanacak dostluk karşılaşması öncesi konuşan Lorenzo, "Çağrılan veya ön listede olan tüm oyuncular gibi, hafta hafta, maç maç takip ediliyorlar. Duran çok az oynadı. Beşiktaş'a karşı oyuna girdi ve bir gol attı ama 15-20 dakika oynadı" ifadelerini kullandı.
"EN İYİ DÖNEMİNDE DEĞİL"
Duran'ın yeterli sürekliliğe ulaşmadığını vurgulayan Arjantinli çalıştırıcı, "Milli Takımda rekabet edebilmesi için gereken sürekliliğe henüz sahip değil ama yine de radarımızda. Kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle en iyi döneminde değil ama geleceği var" sözlerini sarf etti.
5 AYDIR MİLLİ FORMADAN UZAK
John Duran, 6 Haziran'da oynanan Peru maçından bu yana Kolombiya Milli Takım forması giyemedi. Genç oyuncu, Buenos Aires'te Arjantin'e karşı oynanacak karşılaşma öncesi bel ağrısı yaşadığını belirterek, Kolombiya kampından ayrılmıştı.