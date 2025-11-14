Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 6 Kasım Perşembe akşamı Çekya'da Fenerbahçe ile ev sahibi Viktoria Plzen arasında 0-0 sonuçlanan Avrupa Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde çıkan olaylar nedeniyle iki kulübe de ceza verdi.

UEFA, Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan ve 90+5'inci dakikada yaşanan taratışmalı pozisyonun (Jhon Duran rakip ceza alanında yerde kaldı, hakem 'devam' kararı verdi) damga vurduğu Viktoria Plzen - Fenerbahçe karşılaşmasında çıkan olayların faturasını açıkladı.

FENERBAHÇE'YE 78 BİN EURO CEZA, DERLASMAN MAÇINDA BİLET YASAĞI

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 'taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları' nedeniyle 15 bin, 'tesislere verilen zarar ve tribünde meşale yakılması' sebepleriyle 30 bin, 'sahaya madde atılması' gerekçesiyle 25 bin ve 'takımın uygunsuz davranışı' nedeniyle 8 bin olmak üzere Fenerbahçe'ye toplamda 78 bin euro para cezası uyguladı.

Bir sonraki deplasman maçı için Fenerbahçeli taraftarlara bilet satışı yasağı kararı da alan kurul, bu yaptırımı, 2 yıllık denetim süresi boyunca askıya aldı.

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı 0-0 sonuçlandı

VIKTORIA PLZEN'E 21 BİN EURO CEZA VE KISMİ TRİBÜN KAPATMA

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 'taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı' davranışları nedeniyle 15 bin, 'kamuya açık geçiş yollarını kapattığı' gerekçesiyle Viktoria Plzen'e 6 bin olmak üzere 21 bin euro ceza verdi.

Çek kulübüne yönelik 2 yıllık denetim süresi çerçevesinde kismi tribün kapatma cezası da uygulandı.

GÖKHAN KARATAŞ

