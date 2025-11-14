Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki İtalyan teknik adam, yönetim kararı ve kendi onayıyla kadro dışı kalan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci hakkında konuştu.

Süper Lig'de 4'te 4 yapan ve lider Galatasaray ile puan farkını bire indiren Fenerbahçe'de teknik patron Domenico Tedesco, Samsunspor'a karşı deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin son durumunu değerlendirdi.

Domenico Tedesco

"BENİM GÜNDEMİMDE DEĞİL"

TRT Spor'a konuşan genç çalıştırıcı, "İrfan Can ve Cenk'le alakalı yeni bir gelişme yok. Kulüp yeni bir şey olursa açıklar. Başkanımız bu konuda açık konuşuyor. Bu benim için gündemde olan bir konu değil" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun

7 MAÇI KAÇIRDILAR

İki futbolcu, Tredyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Rizespor, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart ve Viktoria Plzen karşılaşmalarında forma giyemediler.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası