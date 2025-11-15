Deprem konutlarının teslimi için Adıyaman'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayanlar arasında 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu. Muhammet Fatih Karanfil isimli bebeği kucağına alarak seven Erdoğan, bir de altın taktı. Diğer çocuklara ise oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 350 bininci deprem konutunun anahtar teslimi için Adıyaman'a geldi. Erdoğan, yol güzergahında kendisine sevgi seli gösteren vatandaşların arasında 4 aylık bir bebeği görünce konvoyu durdurdu.

ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI, BEBEĞE ALTIN TAKTI

Bebeği kucağına alıp seven Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara da oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil bebeğe altın taktı.

MESUT ŞAHİN

