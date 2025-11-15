Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurup altın taktı
Deprem konutlarının teslimi için Adıyaman'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayanlar arasında 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu. Muhammet Fatih Karanfil isimli bebeği kucağına alarak seven Erdoğan, bir de altın taktı. Diğer çocuklara ise oyuncak dağıttı.
Özetle
Kaydet
Gündem 10 dk önce
Deprem konutlarının teslimi için Adıyaman'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayanlar arasında 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 350 bininci deprem konutunun anahtar teslimi için Adıyaman'a geldi. Erdoğan, yol güzergahında kendisine sevgi seli gösteren vatandaşların arasında 4 aylık bir bebeği görünce konvoyu durdurdu.
ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI, BEBEĞE ALTIN TAKTI
Bebeği kucağına alıp seven Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara da oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil bebeğe altın taktı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR