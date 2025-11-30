İngiltere Premier Lig’in 13. haftasında gözler Londra’ya çevriliyor. Stamford Bridge’de oynanacak Chelsea-Arsenal mücadelesi için nefesler tutuldu. Chelsea-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu.

Chelsea, sahasında güçlü rakibi karşısında üç puan hedeflerken, Arsenal de liderlik mücadelesinde kayıp yaşamak istemiyor. Chelsea-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak netlik kazandı.

Chelsea-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig canlı yayın bu akşam!

CHELSEA-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?



Londra derbisi Chelsea-Arsenal maçı Türkiye’de beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen taraftarlar, platform üzerinden canlı ve şifreli olarak mücadeleyi takip edebilecek.

CHELSEA-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Premier Lig’in kritik mücadelesi Chelsea-Arsenal maçı 30 Kasım 2025 Pazar günü saat 19.30’da başlayacak.

CHELSEA-ARSENAL MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11



Chelsea: R. Sánchez, M. Gusto, W. Fofana, T. Chalobah, M. Cucurella, R. James, M. Caicedo, P. Neto, E. Fernández, A. Garnacho, J. Pedro



Arsenal: D. Raya, J. Timber, W. Saliba, P. Hincapié, R. Calafiori, M. Zubimendi, D. Rice, B. Saka, E. Eze, N. Madueke, M. Merino



