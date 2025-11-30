Girona - Real Madrid maçı bu akşam nefesleri keserken Arda Güler’in ilk 11’de yer alıp almayacağı merak ediliyor. Girona-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu!

La Liga’nın 14. haftasında deplasmana çıkacak olan Real Madrid, son haftalardaki puan kayıplarının ardından yeniden ivme yakalamak istiyor. Küme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Girona ise güçlü rakibi karşısında mücadeleye hazır. Peki, Girona-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler ilk 11'de mi?

GİRONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Girona-Real Madrid maçı S Sport üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Maç dijital platform üzerinden de canlı takip edilebilecek.

GİRONA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Girona-Real Madrid karşılaşması 30 Kasım 2025 Pazar gecesi Estadi Municipal de Montilivi’de oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.

ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?



Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in bu maçtaki durumu merak konusu. Teknik ekibin rotasyon planlamasına bağlı olarak Arda Güler’in ilk 11’de yer alması bekleniyor.

GİRONA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11



Girona: P. Gazzaniga, A. Martínez, V. Reis, D. Blind, Á. Moreno, A. Ounahi, A. Witsel, I. Martín, V. Tsygankov, V. Vanat, B. Gil



Real Madrid: T. Courtois, T. Alexander-Arnold, R. Asencio, D. Huijsen, Á. Carreras, F. Valverde, A. Tchouaméni, A. Güler, J. Bellingham, K. Mbappé, Vinícius Jr.

