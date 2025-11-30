Trendyol 1. Lig'de oynanan Sivasspor–Boluspor maçında kaleci Türker Dırdıroğlu'nun ilginç hatası kırmızı karta ve penaltıya yol açtı. Dırdıroğlu'nun o hatası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Trendyol 1. Lig’in 15'inci haftasında Sivasspor, evinde ağırladığı Boluspor'u 1-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan sıra dışı bir pozisyon maça damgasını vurdu.

42'nci dakikada Boluspor kalecisi Türker Dırdıroğlu'nun kırmızı kartla oyun dışı kalmasına neden olan anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TOPA DOKUNDU, ORTALIK KARIŞTI

Serbest vuruş hazırlığındaki Türker Dırdıroğlu'nun topa istemeden dokunmasıyla oyun beklenmedik şekilde hareketlendi. Bu hatadan faydalanmak isteyen Sivassporlu Daniel Avramovski araya girerek topu kaleye göndermeye çalıştı. Ancak kalecinin müdahalesiyle yerde kalınca ortalık karıştı.

Kalecinin dikkatsizliği pahalıya patladı, kimse ne olduğunu anlamadı! Hem kırmızı kart hem penaltı...

KIRMIZI KART VE PENALTI KARARI

Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, ilk etapta oyunu devam ettirse de VAR’dan gelen uyarıyla kenara çağrıldı. Pozisyonu ayrıntılı şekilde izleyen Tonusluoğlu, kararını değiştirerek Boluspor kalecisi Türker Dırdıroğlu’na kırmızı kart gösterdi ve penaltı kararı verdi.

45+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Yusuf Cihat Çelik topu ağlara göndererek maçın tek golünü kaydetti.

Bu gol aynı zamanda Sivasspor’a sahasında üç puanı getiren an oldu.

Editör:SİNEM ERYILMAZ

