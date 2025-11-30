Tahmin piyasası platformu Polymarket'in kurucusu Shayne Coplan, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en genç kendi kendini yetiştirmiş milyarderi unvanını kazandı. Bu yükseliş, New York Borsası'nın sahibi olan Intercontinental Exchange'in (ICE), şirkete 8 milyar dolarlık değerlemeyle 2 milyar dolara kadar yatırım yapacağını geçen ay duyurmasının ardından gerçekleşti. Coplan, Polymarket'i Haziran 2020'de, tahmin piyasalarının karar alma süreçlerini nasıl iyileştirebileceği üzerine bir yıl süren bir çalışmanın ardından kurdu. 27 yaşındaki Coplan, şirketini kurarken büyük bir ekibe veya önemli bir sermayeye sahip değildi; girişimi bir blockchain, güçlü bir vizyon ve bir dizüstü bilgisayarla, neredeyse sıfır sermaye ile tek başına başlattı.

Coplan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben tek kurucuyum. Neredeyse hiç param olmadan başladım" dedi. Coplan, blockchain teknolojisinin güzelliğinin, "bir insnaın kendi yatak odasında, ya da banyosunda, ofisinde veya nerede olursa olsun, gidip finansal uygulamalar üzerinde yenilik yapmasına ve deneyler gerçekleştirmesine olanak tanıması" olduğunu vurguladı.