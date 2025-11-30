Dünyanın en genç kendi kendini yetiştiren milyarderi Shayne Coplan: Yatak odasından New York Borsası'na
Tahmin piyasası platformu Polymarket'in kurucusu Shayne Coplan, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en genç kendi kendini yetiştirmiş milyarderi unvanını kazandı. Bu yükseliş, New York Borsası'nın sahibi olan Intercontinental Exchange'in (ICE), şirkete 8 milyar dolarlık değerlemeyle 2 milyar dolara kadar yatırım yapacağını geçen ay duyurmasının ardından gerçekleşti. Coplan, Polymarket'i Haziran 2020'de, tahmin piyasalarının karar alma süreçlerini nasıl iyileştirebileceği üzerine bir yıl süren bir çalışmanın ardından kurdu. 27 yaşındaki Coplan, şirketini kurarken büyük bir ekibe veya önemli bir sermayeye sahip değildi; girişimi bir blockchain, güçlü bir vizyon ve bir dizüstü bilgisayarla, neredeyse sıfır sermaye ile tek başına başlattı.
Coplan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben tek kurucuyum. Neredeyse hiç param olmadan başladım" dedi. Coplan, blockchain teknolojisinin güzelliğinin, "bir insnaın kendi yatak odasında, ya da banyosunda, ofisinde veya nerede olursa olsun, gidip finansal uygulamalar üzerinde yenilik yapmasına ve deneyler gerçekleştirmesine olanak tanıması" olduğunu vurguladı.
POLYMARKET'İN KÜRESEL BİR ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ
Blockchain tabanlı bu platform, kullanıcıların kripto para kullanarak seçimlerden ekonomik göstergelere kadar gerçek dünya sonuçlarına bahis oynamasına olanak tanıyor. Polymarket için dönüm noktası, kullanıcıların olası sonuçlara 3 milyar dolardan fazla bahis oynadığı 2024 ABD başkanlık seçimleri oldu. Bu büyük katılım, Coplan'ın fikrini niş bir kripto deneyinden küresel bir fenomene dönüştürdü.
FBI AJANLARI DAİRESİNE BASKIN DÜZENLEDİ
Ancak şirketin yükselişi aksaklıklar olmadan gelmedi. Polymarket, 2022'de, yasadışı alım satım yaptığı iddiasıyla Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'na (CFTC) 1,4 milyon dolar ceza ödedi. Şirket başlangıçta ABD'li kullanıcıları engellediğini açıklasa da, düzenleyiciler şirketin hala Amerikalı yatırımcılara ev sahipliği yaptığından şüphelendi. Hatta 2024 seçimlerinden bir hafta sonra FBI ajanları Coplan'ın dairesine baskın düzenledi. Adalet Bakanlığı, Temmuz ayında soruşturmayı ve CFTC'nin sivil soruşturmasını durdurdu. Aynı ay, Polymarket, CFTC lisanslı bir borsa ve takas merkezi olan QCEX'i satın alarak Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstermesi için yasal zemin sağladı. Bu hamle, şirketin ilk dönemdeki düzenleyici sorunlarından, ABD yasaları uyarınca tam meşruiyete doğru önemli bir dönüşü işaret etti.
Coplan'a göre, blockchain'in açık yapısı, geleneksel kurumsal desteğe ihtiyaç duymadan işleyen küresel bir pazar yaratılmasını sağladı. Geleneksel finans alanında yenilik yapmaya çalışmanın, sermayesi ve zamanı kısıtlı genç girişimciler için büyük bir engel oluşturduğunu belirtti.
Coplan, anketlerin güvenilirliğini sorgulayarak, "İnsanlar bir seçimi veya geçim kaynaklarını etkileyen bir seçimi takip ederken, kimin kazanacağını bilmek isterler" dedi. Anketlerin "rastgele seçilmiş bir grup insan" olduğunu ve sürekli olarak bir tarafa doğru eğilim göstererek "sadece gürültü" ye neden olduğunu savundu. Coplan, piyasanın ise inanç ve riskle desteklenen, daha dürüst bir fiyat sunduğuna inanıyor.
EŞLER ARASI İŞLEMLER VE FİYATLARIN BELİRLENMESİ
Coplan, "Polymarket'teki her işlem eşler arasıdır ve fiyatlar kolektif inancı yansıtır" diyerek, fiyatların bir aday üzerine yatırılan paranın miktarına bağlı olmadığını açıkladı. "Her an, evet hisseleri vardır... ve emir defterine bakarsanız, alış ve satış teklifleri bulunur. Orta nokta ne olursa olsun, bu ihtimaldir. Bu, doğruysa 1 dolar kazanmanın şimdiki değeridir." diyen Copan platformunun nasıl çalıştığını açıkladı.
COPLAN'IN GELECEK VİZYONU
Siyasetin ötesinde, Coplan tahmin piyasalarını kamu politikalarında karar alma aracı olarak görmekte daha geniş bir potansiyel görüyor. "Piyasalardan, doğru şekilde yapılandırırsanız, toplumdaki karar alma süreçlerine eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte yardımcı olabilirsiniz" dedi.
"KAYBETMENİZ İÇİN TASARLANMIŞ"
Bununla birlikte Coplan, Polymarket'in "adil oyun" özelliğiyle küresel bahis platformları ile rekabet edebileceğine inanıyor. Geleneksel platformlarda fiyatlandırma tekeli olduğunu, kullanıcıları yasaklayabildiklerini veya onlara kötü fiyatlar sunabildiklerini belirterek, "Bu, sizin kaybetmeniz için tasarlanmış bir eğlence ürünü olarak konumlandırılmışsa, finansal piyasa alternatifleri ortaya çıktığında gidip şikayet edemezsiniz" dedi. Coplan, Polymarket'in gelecekte, tüketicilerin genellikle paketlenmiş hizmetler ve yüksek primlerle karşılaştığı sigorta gibi sektörlerde rol oynamasını öngörüyor. Ona göre, Polymarket, aynı tür risk için bir pazar oluşturarak, risk fiyatlandırma işiyle uğraşan kişilerin likidite sağlamasına ve risklerin daha adil bir şekilde edilmesine ihtimal tanıyabilir.