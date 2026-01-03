ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela operasyonuna ilişkin ilk kez bu kadar net ve çarpıcı ayrıntılar paylaştı. Fox News’e konuşan Trump, saldırının günler öncesinden planlandığını, ancak hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

"TIPKI BİR TELEVİZYON DİZİSİ İZLİYORMUŞUM GİBİYDİ"

Trump’a göre operasyon son derece hızlı gerçekleşti. ABD’nin elit birliklerinden Delta Force, Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’i gece saatlerinde, uyudukları sırada yakaladı. Trump, Maduro’nun bulunduğu yapının “çok kısa sürede kuşatıldığını” ve bu nedenle sığınacak zaman bulamadığını ifade etti.

“O kadar hızlı yakalandı ki kaçmasına ya da saklanmasına imkan kalmadı” diyen Trump, operasyonu “bir TV şovu izler gibi izledim” sözleriyle anlattı ve bunun dünyada çok az ülkenin yapabileceği bir askeri manevra olduğunu savundu.

ABD merkezli CNN ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldığını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalayan ABD güçlerinde bazı yaralanmalar yaşandığını ancak hiçbir askerin hayatını kaybetmediğini açıkladı.

MADURO NASIL YAKALANDI?

New York Times kaynaklı bir haberde de Venezuela’daki bir CIA kaynağının, ABD istihbaratının gizli dronlar ve insan istihbaratı (HUMINT) kullanarak Nicolás Maduro’nun konumunu tespit etmesine yardımcı olduğu öne sürüldü. Aynı haberde, bu sürecin 50 milyon dolarlık bir ödül mekanizmasıyla desteklendiği iddia edildi.

Trump, "Bunu dört gün önce yapacaktık, ama hava mükemmel değildi; havanın mükemmel olması gerekiyordu." şeklinde bilgi verdi.

Fox News’te sorulan "Maduro ne yapıyordu?" sorusuna Trump, Maduro’nun “çok sıkı korunan, adeta bir kale gibi bir yerde” bulunduğunu söyledi. “Bir kalenin içindeydi” diyen Trump, operasyonda karşı tarafta ya da ABD güçleri arasında can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

Trump, “Kimse ölmedi, bu gerçekten inanılmaz” derken, ABD tarafında bazı askerlerin yaralandığını ancak durumlarının iyi olduğunu aktardı. “Birkaç adamımız hasar gördü ama geri döndüler. Oldukça iyi durumdalar” diyen Trump, bir askerin helikopterden aldığı ağır darbeye rağmen kurtarıldığını da sözlerine ekledi.

"HELİKOPTERİMİZ VURULDU"

ABD Başkanı, "Hiçbir uçağımızı kaybetmedik; her şey geri geldi. Bir helikopter oldukça sert bir şekilde vuruldu, ama onu geri aldık.

Bunu yapmak zorundaydık çünkü bu, her yıl 300.000 kişiyi kaybettiğimiz bir savaş. Bir savaşta bu kadar çok kayıp yaşamıyoruz" dedi.

Operasyonun nasıl ilerlediğini anlatan ABD Başkanı, “Evinin çelik kapıları ve her yerinde sağlam çelikle çevrilmiş bir güvenlik alanı vardı. İçeri girmeye çalıştı ama o kadar hızlı bir şekilde saldırıya uğradı ki bunu başaramadı" yorumunda bulundu.

Operasyon için her türlü senaryoya hazır olduklarını vurgulayarak, “Çeliği geçmek için büyük propan meşaleleriyle hazırdık ama onlara ihtiyacımız olmadı” ifadelerini kullandı.

TRUMP: VENEZUELA’DA DAHA ÇOK OLACAĞIZ

Trump, Venezuela’da bundan sonra atılacak adımlara ilişkin kararların şu anda verildiğini söyledi:

"Başka birinin aday olmasına ve onun bıraktığı yerden devralmasına izin verme riskini alamayız. Çok dahil olacağız ve halka özgürlük getirmek istiyoruz” dedi.

Maduro ile geçtiğimiz hafta konuştuğunu belirterek, "Ona teslim olması gerektiğini söylemiştim. Çok daha cerrahi, çok daha güçlü bir şey yapmamız gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Maduro, pazartesi günü New York'ta bir federal mahkemeye çıkabilir

"VENEZUELA HALKI ÇOK MUTLU"

Trump, Venezuela halkının yaşananlardan memnun olduğunu savunarak, “Bence Venezuela halkı çok, çok mutlu. Esasen bir diktatörlük tarafından yönetiliyorlardı, hatta daha kötüsü” ifadelerini kullandı.

"MACHADO’NUN YÖNETİP YÖNETEMEYECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"

'Muhalefet lideri María Corina Machado'ya desteğinizi verecek misiniz?' sorusuna ise Trump "Peki, bunu şimdi birlikte incelememiz gerekiyor. Bir Başkan Yardımcıları var. Bildiğiniz gibi, ne tür bir seçim olduğunu bilmiyorum ama Maduro'nun seçimi bir utançtı, tıpkı benim seçimimin bir utanç olması gibi. 2020 bir utançtı. Şimdi asıl utanç, 2024'ün manipüle edilmesi çok zordu" şeklinde cevap verdi

MADURO VE EŞİ NEREDE?

ABD Başkanı, “Maduro ve eşi New York’a gidiyorlar. Önce bir gemiye götürüldüler, evet Iwo Jima’ya. Bir süre gemide kaldılar” dedi.

Trump, sürecin ardından helikopterlerle bölgeden çıkarıldıklarını söyleyerek, “Helikopterler geldi ve onları helikopterle aldılar. Güzel bir uçuştu, eminim keyif almışlardır” ifadelerini kullandı.

PETROL MESAJI: GÜÇLÜ ŞEKİLDE DAHİL OLACAĞIZ

ABD Başkanı Trump, Venezuela’nın petrol sektörüne ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaparak, “Venezuelan petrol sektörüne güçlü bir şekilde dahil olacağız. Maduro’nun destekçilerinin ona bağlı kalmaları durumunda onları kötü bir gelecek bekliyor” dedi.

ÇİN VURGUSU: "SORUN YAŞAMAZ, PETROL ALIR"

Trump, Çin ile ilişkilere de değinerek, “Çin Devlet Başkanı ile iyi bir ilişki varsa, Pekin operasyonlarda sorun yaşamayacak ve petrol alacak” ifadelerini kullandı.

AFGANİSTAN'A GÖNDERME

"Bunu Afganistan'la karşılaştırın, burada tüm dünyada bir alay konusuyduk. Artık bir alay konusu değiliz." diyen ABD Başkanı, "açık ara dünyanın en büyük ordusuna sahibiz. Açık ara dünyanın en büyük askeri ekipmanına sahibiz. Bence bu, artık bu ülkeler tarafından ülke olarak daha fazla taciz edilmeyeceğimizin bir sinyalini veriyor" şeklinde görüşünü dile getirdi.

Trump'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

İkinci bir dalga yapmaya hazırdık. Hepimiz hazırdık ve çok profesyoneldik. Çok ölümcüldü, çok güçlüydü. Bunu yapmak zorunda kalacağımızı düşünüyorduk” diyen Trump, son ana kadar çatışmanın büyüme ihtimalinin masada olduğunu dile getirdi.

Trump, Nicolás Maduro’nun operasyon öncesinde temas kurmak istediğini ancak bunu reddettiğini belirterek, “Sonunda görüşmek istedi, anlaşma yapmaya çok uğraştı ama ben hayır dedim. Bunu yapmak zorundayız dedim” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, operasyonu gerçekleştiren birlikleri överek, “İnanılmaz bir iş yaptılar. Dün gece sahaya çıkan erkekler ve kadınlar, tüm ışıkların kapalı olduğu bir bölgeye girdi. Caracas’ta neredeyse tüm ışıkları kapattık. Her yerde makineli tüfeklerin kendilerine doğrultulduğu karanlık bir alanda büyük bir cesaret gösterdiler” dedi.

"BEN SEÇİLMESEYDİM ABD YIKILIRDI"

Trump ayrıca, “Ben seçilmeseydim bugün bir ülkemizin kalacağını bile düşünmüyorum. Yıkım yolunda ilerliyorduk” sözleriyle iç siyasette kendisini eleştiren Demokratlara da sert çıktı.

Maduro'nun destekçilerine ilişkin ise "Peki, eğer sadakatli kalırlarsa, gelecek onlar için gerçekten kötü olur. Eğer dönüş yaparlarsa - bir dönüş faktörü var - diyebilirim ki çoğu dönüş yaptı. Onun çok az sadakati vardı.

Aslında bugün bazı insanların sokaklarda bayrak sallayarak yürüdüğünü fark ettim ve çok destekleyiciydiler. Sokaklarda Amerikan bayrakları sallanıyordu." şeklinde konuştu

KONGRE TEPKİSİNİ ELEŞTİRDİ

Trump, Kongre’den yetki almadan operasyon düzenlemesi nedeniyle gelen eleştirilere ise sert çıktı. Fox News’e konuşan Trump, karşı çıkan Kongre üyeleri için, “Zayıf ve aptal insanlar. Ülkeyi neredeyse yok etmelerinin üzerini örtmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

BÖLGEYE MESAJ MI?

Trump ayrıca operasyonun sadece Venezuela ile sınırlı bir mesaj olmadığını ima etti. Meksika hakkında da dikkat çeken sözler söyleyen Trump, “Karteller Meksika’yı yönetiyor. Bir şeyler yapmak zorundayız” dedi.

CNN’e konuşan kaynaklar, Kolombiya’nın Maduro’nun yakalanabileceği ihtimalinin farkında olduğunu, ancak ABD’nin operasyon öncesinde Bogota’yı resmi olarak bilgilendirmediğini aktardı.

Operasyonun ardından Maduro’nun ABD’de yargılanmak üzere New York’a götürüldüğü bildirildi.

REUTERS: VENEZUELA BAŞKAN YARDIMCISI RUSYA’DA!

Öte yandan Reuters’ın aktardığına göre, Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez, Rusya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Rus yetkililerle bir araya gelen Rodríguez’in, Venezuela’daki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve uluslararası ilişkiler konularını ele aldığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Venezuela’dan Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’in Rusya’da olduğuna dair çıkan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

