ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yakaladığı açıklaması, yalnızca Caracas’ta değil tüm dünyada deprem etkisi oluşturdu. Latin Amerika’da geçmişte defalarca sahneye konan ABD askeri müdahaleleri yeniden gündeme geldi. Panama’da Manuel Noriega ile başlayan ve Washington’un “lider yakalama” stratejisi olarak hafızalara kazınan hat, yıllar sonra Venezuela’da Nicolas Maduro dosyası üzerinden yeniden tartışılmaya başlandı.

PANAMA’YA "JUST CAUSE" OPERASYONU

1989 yılının Aralık ayında dönemin ABD Başkanı George H. W. Bush, Panama’nın fiili lideri Manuel Noriega’yı yakalamak amacıyla askeri operasyon emri verdi. “Just Cause” adı verilen operasyona, Panama’da konuşlu 13 bin askerle birlikte toplam yaklaşık 27 bin ABD askeri katıldı. Resmi rakamlara göre operasyonda en az 500 kişi hayatını kaybetti, sivil toplum kuruluşları ise ölü sayısının binlerle ifade edildiğini bildirdi.

NORIEGA VATİKAN’A SIĞINDI, TESLİM OLDU

ABD askerleri 20 Aralık’ta Panama’nın başkenti Panama City’de kontrolü ele geçirdi. Manuel Noriega, iki hafta boyunca Vatikan’ın Panama’daki büyükelçiliğine sığındı. Noriega, 3 Ocak 1990’da teslim oldu ve ABD’ye götürüldü.

ABD’DE YARGILANDI, YILLARCA HAPİSTE KALDI

Noriega, Florida’daki bir mahkeme tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından 1992 yılında 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 17 yıl ABD federal hapishanelerinde kaldı. 2010 yılında para aklama suçlamasıyla Fransa’ya iade edildi ve 7 yıl hapis cezası aldı. Daha sonra cinayet suçlamaları nedeniyle Panama’ya geri gönderildi. Noriega, 2017 yılında 83 yaşında hayatını kaybetti.

MADURO DOSYASI NORIEGA’YI HATIRLATTI

ABD’nin Venezuela’ya yönelik son operasyonu, Noriega örneğiyle benzerlikler taşıyor. Nicolas Maduro, iktidardayken ABD tarafından “uyuşturucu terörizmi” suçlamalarıyla hedef alındı. ABD yönetimi, Maduro’nun askeri bir operasyonun ardından yakalandığını ve ABD adaletine teslim edileceğini duyurdu.

LATİN AMERİKA’DA TARİHSEL PARALEL

Noriega, görevde olduğu dönemde ABD mahkemelerinde yargılanan ve daha sonra askeri müdahale ile yakalanan bir lider olarak kayıtlara geçmişti. Maduro’nun yakalanmasıyla birlikte, ABD’nin Latin Amerika’daki askeri müdahaleler zincirinde Panama örneği yeniden hatırlatıldı.

