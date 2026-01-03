PETROL DOSYASI

Venezuela dünyanın en zengin petrol kaynağına sahip ülke.

Donald Trump, Beyaz Saray’a dönüşünün ardından dış politikada en agresif hamlelerinden birini Venezuela’ya karşı yaptı. ABD, Karayipler ve Pasifik’te askeri varlığını artırdı, Venezuela açıklarında petrol tankerlerine el koydu, Maduro yönetimini suç ve kartel ağlarıyla ilişkilendirdi. Baskı çemberi kısa sürede daraltıldı.

ABD açısından Venezuela’yı stratejik kılan temel unsur da bu devasa rezervler ve ülkenin ürettiği ağır ham petrolün Amerikan rafinerileri için teknik olarak son derece uygun olması.

Uzun yıllar boyunca Venezuela petrolünün en büyük alıcısı ABD oldu. Grafiklerin de gösterdiği gibi, Venezuela üretimi düşse bile ABD ithalatı kritik bir pay tuttu. Yaptırımlar öncesinde Venezuela petrolü, özellikle ABD’nin Körfez kıyısındaki rafinerilerinde önemli bir boşluğu dolduruyordu.

ABD, Maduro yönetiminin petrol gelirlerini kontrol ederek ayakta kaldığını savunuyor. Bu nedenle tanker el koymaları, yaptırımlar ve askeri baskı, doğrudan petrol gelir akışını kesmeye yönelik adımlar olarak görülüyor. Washington’a göre bu gelirler suç ağlarını ve yasa dışı faaliyetleri finanse ediyor.

Trump yönetimi, Venezuela petrolünün ya ABD denetimine girmesini ya da Maduro sonrası kurulacak yeni bir yönetimle Amerikan şirketlerine yeniden açılmasını hedefliyor. ABD basınında sıkça dile getirilen senaryo, Maduro’nun devre dışı kalması halinde yaptırımların gevşetilmesi ve Chevron başta olmak üzere ABD’li enerji şirketlerinin Venezuela’da daha yoğun faaliyet göstermesi.

Bir diğer boyut da küresel enerji dengesi. ABD, Çin’in Venezuela petrolündeki ağırlığını kırmak istiyor. Son yıllarda Venezuela petrolünün en büyük alıcısı Çin haline geldi. Washington, bu hattı zayıflatmayı stratejik bir kazanç olarak görüyor.

Trump’ın Venezuela hamlesinde petrol tali bir unsur değil, merkezde duran dosya.