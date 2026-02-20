Las Vegas’taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı’nda, evrak eksikliği nedeniyle uçağa alınmayan köpeğini kontuara bağlayıp bırakan kadın gözaltına alındı. Köpek, 10 günlük yasal sürenin ardından koruma altında ve yeni bir yuva arayışına geçildi.

Olay, 2 Şubat’ta havalimanında meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının 2 yaşındaki Goldendoodle cinsi köpeğiyle bilet kontuarına geldiği, ancak hayvanın “hizmet köpeği” statüsünde seyahat edebilmesi için gerekli belgeleri ibraz edemediği görüldü.

KÖPEĞİ BIRAKIP GİTTİ

Evrak eksikliği nedeniyle biniş kartı alamayan kadın, köpeğin tasmasını kontuara bağlayarak terminalden ayrıldı.

SAVUNMASI DA OLAY KADAR ŞAŞIRTICI OLDU

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kadını biniş kapısında yakaladı. Gözaltı işlemi sırasında memurlara direndiği belirtilen kadın, köpeğin üzerinde takip cihazı bulunduğunu, bu nedenle onu geride bırakmasının sorun teşkil etmediğini savundu.

Las Vegas Metropolitan Police Department sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bunu söylemek zorunda olduğumuza inanamıyoruz ama lütfen köpeğinizi havalimanında ya da başka bir yerde terk etmeyin” ifadeleriyle kamuoyuna uyarıda bulundu.

Havalimanı personeli ve polis ekiplerince muhafaza edilen “Jet Blue”, yasal prosedür gereği 10 gün boyunca sahibinin geri alması için bekletildi. Bu süre içinde başvuru yapılmaması üzerine köpek, kar amacı gütmeyen Retriever Rescue of Las Vegas adlı kuruluşa teslim edildi.

Kuruluş yetkilileri, Jet Blue’nun şu an koruyucu aile yanında güvende olduğunu ve yaşadığı travmanın ardından ona kalıcı ve güvenli bir yuva bulmak için titiz bir süreç yürüteceklerini açıkladı.

