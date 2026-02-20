Yasa dışı bahis soruşturmasında Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasadışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı tespit edildi. 19 kişi için gözaltı kararı çıkarılırken, Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim'e kayyım atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında, yasadışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi.

TÜM YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Sağlanan bu finansal altyapı ile elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı belirlendi. TCMB denetim raporlarında kuruluşun yasadışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, kuruluş veri tabanında işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin bilerek ve isteyerek sürdürüldüğü ortaya çıktı.

SABAHA KADAR YOĞUN PARA TRANSFERLERİ YAPILMIŞ

Yapılan mali analizlerde ise kuruluşun hesaplarından kısa süre içerisinde çok sayıda farklı hesaptan işlem gerçekleştirildiği, çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun sayıda para transferi yapıldığı, işlemlerin önemli bölümünün 00.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş çıkışları bulunduğu, aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü hayatın olağan akışına aykırı yüksek hacimli transferler gerçekleştirildiği, işlem açıklamalarında "bahis", "bet", "casino", "kumar", "slot" gibi ibarelerin yer aldığı tespit edildi.

Yapılan tespitler sonucu kuruluşun yasadışı bahis işlemlerinin engellenmesine yönelik denetim mekanizması bulunmadığını ortaya koyduğu, kuruluş adına açılan ve yasadışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların da genel müdür talimatıyla açıldığı belirlendi.

Tespitler kapsamında kuruluşun yasadışı bahis faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu anlaşıldı.

PARALARI YAN KURULUŞUNA GÖNDERMİŞ

Kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin yüzde 90'ının iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da çok kısa süreler içerisinde soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği, yine bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çıkışı gerçekleştirildiğinin MASAK raporlarında yer aldığı belirlendi.

2 ŞİRKETE DE KAYYIM ATANDI

Bu kapsamda bugün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Öte yandan İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

