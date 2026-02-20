Bursa’nın Karacabey ilçesinde eriyen kar sularının dereyi taşırması sonucu yol ulaşıma kapandı, bir araçta mahsur kalan vatandaş ekiplerce kurtarıldı. Taşkın nedeniyle binlerce dönüm ekili tarım arazisi zarar görürken, o anlar dronla görüntülendi.

Karacabey ilçesi Harmanlı yolu üzerindeki derenin taşması sonucu yol sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle ulaşım aksarken, aracıyla su birikintisinin içerisinden geçmeye çalışan bir vatandaş mahsur kaldı.



Karacabey'de korku dolu anlar! Dere taştı, sürücü ortada kaldı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, BUSKİ ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suyun ortasında kalan araç ve içerisindeki vatandaş, ekiplerin koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları ve taşkının boyutu dron ile havadan görüntülendi.



Öte yandan, taşkın nedeniyle binlerce dönüm ekili tarım arazisi de sular altında kaldı. Çiftçiler büyük zarar yaşarken, yetkililer, yolun geçici süreyle ulaşıma kapatılacağını bildirerek vatandaşlara alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

