Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD güçlerince yakalandığı operasyona ilişkin çarpıcı detayları ABD’li yetkililer açıkladı. Trump, baskının 47 saniyede sonuçlandığını söylerken, Genelkurmay Başkanı Dan Caine “Aylarca izledik, ne yaptığını, ne yediğini bile biliyorduk, evcil hayvanlarını bile izledik” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD güçleri tarafından yakalanarak New York’a götürülmesi, Washington’un Latin Amerika’da son yılların en kapsamlı askeri operasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in açıklamaları, operasyonun aylar süren çok katmanlı bir planlamanın ürünü olduğunu ortaya koydu.

"KESİN ÇÖZÜM OPERASYONU"

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in verdiği bilgilere göre hazırlıklar aylar öncesinden başladı. Caine, söz konusu operasyonun ismini "Kesin Çözüm" olarak koyduklarını belirtti.

Operasyondan önce aylar süren bir prova ve planlama süreci olduğunun altını çizen Caine, hava şartlarının olumlu olmasıyla gece saatlerinde planı hayata geçirdiklerini anlattı.

EVCİL HAYVANLARI BİLE İZLENDİ!

Aylardır Maduro’nun günlük hareketleri adım adım izlendiğini söyleyen Caine, "Aylarca hazırlandık ve Maduro'yu bulmaya çalıştık, onu izledik. Ne yediğini, ne yaptığını, evcil hayvanlarını bile izledik" diye konuştu.

Nerede yaşadığı, hangi güzergâhları kullandığı ve güvenlik düzeni ayrıntılı biçimde analiz edildi.

150 HAVA ARACI KULLANILDI

Caine, operasyonda 150 hava aracı kullanıldığını belirterek, operasyonun toplamda 2 buçuk saat civarında sürdüğünü kaydetti. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde helikopterlerin, deniz yüzeyine yaklaşık 100 feet mesafeden uçarak Venezuela hava sahasına girdiği görüldü. Hava unsurları, bölgedeki hedeflere yönelik eş zamanlı saldırılarla operasyonu güvence altına aldığı belirtildi., Operasyon sırasında Amerikan tarafında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Başkent Caracas’ta en az 7 patlama meydana gelirken, Delta Force birlikleri Maduro’nun bulunduğu noktaya ulaştı.

47 SANİYEDE YAKALANDI

Trump’ın anlatımına göre Maduro, baskın sırasında çelik kapılarla korunan güvenli bir alana kaçmaya çalıştı. Kapıyı açmayı başaran Maduro’nun, kapıyı yeniden kapatmaya fırsat bulamadığını söyleyen Trump, “47 saniye içinde o çelik kapıları açtık ve onu yakaladık” ifadelerini kullandı.

Baskını Florida’daki Mar-a-Lago’daki malikânesinde generallerle birlikte anbean izlediğini belirten Trump, operasyonu överek, “Bir televizyon programı izler gibiydim” dedi.

Trump, Maduro ve eşinin “New York ile Miami arasında” bir yerde tutulduğunu ve “narko-terör” suçlamalarıyla yargılanacaklarını açıkladı.

