ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela operasyonunu "Tarihin en ihtişamlı operasyonlarından biriydi" diyerek tanımladı. Maduro'nun narko-terör suçuyla yargılanacağını söyleyen ABD Başkanı, "Ülkeyi biz yöneteceğiz. Şu anda oradayız. Venezuela'ya eşitlik ve adalet götürüyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya düzenlenen operasyonun ardından yaptığı açıklamada Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ABD’ye götürüldüğünü duyurdu.

Trump, operasyonu “tarihin en ihtişamlı askeri hamlelerinden biri” olarak nitelendirirken, Venezuela’yı geçiş sürecinde ABD’nin yöneteceğini ve Maduro’nun New York’ta narkoterör suçlamalarıyla yargılanacağını söyledi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Amerika'nın ezici ordu üstünlüğü inanılmaz bir saldırı gerçekleştirdi. Güçlendirilmiş adeta bir kaleye saldırdık. Maduro'yu adalete teslim ettik. Tarihin en ihtişamlı operasyonlarından biriydi. Emsali 2. Dünya Savaşı'nda oldu.

Maduro'nun kaçırıldıktan sonraki ilk fotoğrafı

Maduro'yu karanlıkta, eşiyle birlikte yakaladık. İkisi de şu an Amerikan hukuku karşısında. İkisi de New York'un güneyinde. Maduro ve eşi narkoterör suçlamasıyla yargılanacak.

Buradaki ticaret savaşlarından da kurtulacağız. Denizde de bir sürü teknelerini batırdık. Gelmemizi bekliyorlardı aslında. Benzeri bir operasyon görecek misiniz bilmiyorum. Kaybımız sıfır, ekipman kaybımız dahi yok. En ufak ordu ekipmanı bile zarar görmedi.

"ABD PETROL ŞİRKETLERİ ÜLKEYE GİRECEK"

Ülkeyi biz yöneteceğiz. Şu anda oradayız. Ancak anladıkları şey şu: Böyle bir zamanı getirene kadar, düzgün bir dönüşümü sağlayana kadar biz başında olacağız.

Venezuela'ya eşitlik ve adalet götürüyoruz. Dünyanın en büyüklerinden olan ABD petrol şirketlerini ülkeye sokacağız.

Gerekirse ikinci saldırıyı gerçekleştireceğiz. Şimdilik ikinci bir operasyon dalgasına ihtiyaç kalmadı.

"AMERİKAN ADALETİYLE TANIŞACAKLAR""

Maduro artık bu uyuşturucu şirketini yönetemeyecek. Şu anki suçlamalarda karteli işletmekle suçlanıyor ve sayısını bilmediğimiz kadar Amerikalıları öldürmekle suçlanıyor.

Amerikan adaletiyle tanışacaklar. Elimizde çok fazla delil var. Hem korkunç ve insanın nutku tutuluyor. Kendi başkanlık dönemi bittikten sonra da başkanlığı devretmedi ve şiddet terörü sürdürdü. Bölgenin istikrarını tehdit etti. Ülkenin dört bir yanında özellikle Amerika'da yıkıma sebep oldu.

"MADURO ORTADAN KALDIRILDI"

Hapishanelerini ülkemize boşalttılar. Akıl hastanelerinden kaçtılar, hapishanelerden yolladılar. Çok fazla suçlu yolladılar. Şu an gücümüzü çok yoğun şekilde gösteriyoruz bölgemizde. İlk dönemimde çok dominanttık şu an daha fazla dominantız.

Maduro isimli diktatör sonunda ortadan kaldırıldı. Venezuela halkı sonunda özgür. Bu sabah başlarındaki kötü adam ortadan kaldırıldı. ABD'yi daha güvenli hale getirdik.

"ASKER ORADA OLACAK"

Bir grubumuz var. ABD askeri orada olacak. Biz bundan çekinmiyoruz. Ancak o ülkenin düzgün yönetildiğinden emin olacağız. Bu saldırı çok tehlikeliydi. Dediğim gibi gerektiği takdirde ikinci saldırıya hazırız.

Halkın kazanmasını istiyoruz. Bizim petrolümüzü çaldılar. Şu an orada çok sayıda kişiyi görevlendiriyoruz. Farklı kişilerle görüşmeye ve yetkilendirmeye başladık. Ülkeyi rayına sokmak için ülkeyi biz yöneteceğiz.

Geleceğimizi biliyorlardı. Kendisi güvenli bir yere girmeye çalışıyordu. Çelikten üretilmiş bir kasa... Elbette onları şaşırttık ama... Güvenli bir bölgeye girmeye çalıştı. Ama orası da güvenli değildi, 47 saniyede kırabilirdik kapıyı. Kapıya ulaştı ama kapatamadı.

Yakın gelecekte New York'a getirilecek.

"GEÇİŞ SÜRECİ ZAMAN ALACAK"

Geçiş süresi zaman alacak, petrol altyapılarını düzelteceğiz. Buradaki altyapı çok yaşlı, çoğunu biz 25 sene önce kurduk. ABD'nin dev şirketlerini devreye sokacağız, petrol gerektiği gibi akacak.

Çin ve Rusya hakkında... Rusya'yla bazı şeyleri görüşeceğiz. Diğer ülkeler petrolle ilgileniyor ancak onlara petrol vermeyeceğiz.

(Venezuela halkına seslendi) Size barışı ve adaleti getirdik. Çok iyi bir ülkeniz olacak.

(Maduro'yla en son görüşmesi) Teslim olman gerek dedim. Şu anda keşke yapsaydım diyor.

Burada varlığımızı petrol üzerinden sürdüreceğiz, çok fazla kalmayı düşünmüyoruz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Putin'i şu an çok sevdiğimi söyleyemem. 8 savaş bitirdim bir de çeyrek... En kolayı olacağını düşündüm ama Ukrayna ve Rusya'da öyle olmadı. Bu Biden'ın savaşı benim değil. Her ay 30 bin insan ölüyor.... Bu savaş bana Biden'dan miras kaldı...

Genelkurmay Başkanı Dan Caine operasyonun detaylarını paylaştı:

Dün gece başkanımızın emriyle Amerikan ordusu suçlanan iki sanığı yakaladı. Bu operasyon çok sessiz gerçekleştirildi. Operasyonumuz aylar önce başladı. Hava, kara ve deniz operasyonlarını biraraya getirdik. Elbette donanmamız, hava kuvvetlerimiz herkes hep birlikte çalışarak ve yıllardan gelen tecrübelerini kullanarak bu operasyonu gerçekleştirdi.

İzledik, hazırlandık... Geçtiğimiz yılların bütün operasyonlarından edindiklerimizle yaptık.

Aylarca hazırlandık ve Maduro'yu bulmaya çalıştık, onu izledik. Ne yediğini, ne yaptığını, evcil hayvanlarını...

Aralık ayında belli başlı araştırmalar yürüttük. Venezuela'da hava her zaman önemli faktör. Amerikan ordusu sabırla bekledi. Dün akşam hava yalnızca en başarılı pilotların manevra kabiletyeinin yeteceği kadar açıldı. Dün gece sayın Başkan orduyu bu göreve koştu ve bize 'bol şans' dedi. 150'den fazla uçak helikopter havadaydı. En genç ekip üyemiz 20 yaşında en yaşlısı 49 yaşındaydı. Suyun 100 feet üzerinde hareket ettiler.

Maduro'nun konutuna gece 2'de ulaştık. Maduro'dan eşi de pes etti.

