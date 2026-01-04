Tüm dünya ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği hukuksuz ve ülkenin egemenliğine aykırı saldıyı konuşuyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandığı operasyonu canlı izlediğini belirterek, "Bir televizyon dizisi izlemek gibiydi. Hızı ve aksiyonu görmeniz gerekiyordu; muhteşem bir şeydi" dedi ve o anlardan fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda ayrıca CIA Direktörü John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer ABD yetkilileri de yer aldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçıran ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in de aralarında bulunduğu isimlerle birlikte Venezuela'daki ABD askeri operasyonunu gece boyunca izlediğini gösteren fotoğrafları paylaştı.

"SANKİ BİR TELEVİZYON DİZİSİ İZLİYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM" DEDİ

Trump, operasyonun canlı yayın takibiyle ilgili olarak daha önce şunları söylemişti: "Sanki bir televizyon dizisi izliyordum. Hızı ve aksiyonu görmeniz gerekiyordu, muhteşemdi. Ekibim inanılmaz bir iş çıkardı, başka hiçbir ülke böyle bir manevrayı gerçekleştiremezdi."

Trump dün sabah Truth Social platformundan bir mesaj göndererek, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalamak için bir operasyon gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Trump, geçiş döneminde ABD'nin Venezuela'yı geçici olarak "yöneteceğini" ve "petrol akışını sağlayacağını" söylemişti.

Venezuela operasyonu böyle izledi! Trump hukuksuz saldırıya ilişkin fotoğraflar paylaştı

"TRUMP OPERASYONU AYLARDIR PLANLIYORDU"

Bu hamle dünyayı şoke etti, ancak Reuters'e göre ABD bu operasyonu aylardır planlıyordu.

CBS News'e konuşan yetkililer, ABD Ordusu'nun seçkin özel kuvvetler birimi olan Delta Force'un Maduro'yu yakalama operasyonunu gerçekleştirdiğini söyledi. Maduro ve eşi dün New Windsor, New York'taki Stewart Uluslararası Havalimanı'na indi. ABD’nin iddiasına göre Maduro çifti, uyuşturucu terörizmi komplosu, kokain ithalatı komplosu ve silah suçlarından yargılanacak.

Venezuela operasyonu böyle izledi! Trump hukuksuz saldırıya ilişkin fotoğraflar paylaştı

"MASUM SİVİLLER ÖLDÜRÜLDÜ"

Bununla birlikte Venezuela Başsavcısı, Caracas ve çevresindeki çeşitli tesislere düzenlenen askeri saldırılarda masum sivillerin öldürüldüğünü söyledi.

Trump ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, ABD'nin Venezuela'nın Caracas kentine düzenlediği gece baskınında, üst düzey bombardıman uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere 150'den fazla hava saldırısı aracı kullandı. Caine, uçakların "Batı Yarımküre'de karada ve denizde" 20 farklı noktadan kalkış yaptığını belirtti. Bunlar arasında F/A-18'ler, EA-18'ler, F-22'ler, F-35'ler, E-2'ler, B-1 bombardıman uçakları ve çok sayıda uzaktan kumandalı İHA bulunuyordu. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde 160. Özel Harekat Havacılık Alayı'na ait MH-47 Chinook helikopterleri de görüldü.

Venezuela operasyonu böyle izledi! Trump hukuksuz saldırıya ilişkin fotoğraflar paylaştı

ABD Başkanı Trump, baskının ardından yaptığı açıklamada, "Gerekirse ikinci ve çok daha büyük bir saldırı düzenlemeye hazırız" dedi ve ABD'nin ikinci bir dalganın gerekli olacağını varsaydığını, ancak "şimdilik muhtemelen gerek olmadığını" söyledi.

ULUSLARARASI TOPLUM KINADI

ABD'nin Venezuela’ya gerçekleştirdiği askeri harekat uluslararası toplumu şok etti. Birçok ülke, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını şiddetle kınadı. Venezuela, günün erken saatlerinde başkenti Caracas üzerinde büyük patlamalar duyulması ve uçakların görülmesinin ardından ABD'nin "askeri saldırganlığını" kınadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırılarıyla ilgili olarak, Çin'in egemen bir devlete karşı açıkça güç kullanmasından ve cumhurbaşkanına yönelik eylemlerinden derin şok duyduğunu ve bunları şiddetle kınadığını belirtti.

ABD'nin bu tür hegemonik eylemleri uluslararası hukuku ve Venezuela'nın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ediyor ve Latin Amerika ve Karayip bölgesinde barış ve güvenliği tehdit ediyor.

