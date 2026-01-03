ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında hazırlanan suçlama dosyasını kamuoyuna açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’e yönelik suçlamaları içeren resmi belgeyi yayımladı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan dosyada, Maduro’nun yıllardır “yolsuz ve meşruiyeti olmayan bir yönetimi” sürdürdüğü öne sürüldü.

Belgede, Maduro’nun devlet gücünü sistematik biçimde kötüye kullandığı, özellikle uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç faaliyetlerinin bu süreçte merkezi bir rol oynadığı iddia edildi. ABD’li yetkililere göre söz konusu faaliyetler, Venezuela’nın askeri ve siyasi elitleri arasında büyük bir çıkar ağı oluşturdu.

BİRÇOK SUÇLAMA YER ALIYOR

Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında, Maduro’nun dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları ve “narko-terörist” olarak tanımlanan gruplarla iş birliği yaptığı ifadesi dikkat çekti. Suçlamalar arasında, uluslararası kokain ticareti, silah bulundurma ve ABD’ye yönelik tehdit oluşturan faaliyetler de yer aldı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, yaptığı açıklamada Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de resmi suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Bondi, Maduro’ya “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” gibi suçlamaların yöneltildiğini duyurdu.

