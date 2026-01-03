Karakas’ta gece boyunca yaşanan patlamaların ardından ABD, saldırının Donald Trump’ın talimatıyla yapıldığını doğruladı. Trump, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in yakalandığını öne sürerken, Venezuela’da iktidarın geleceğine dair senaryolar hızla çoğaldı.

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta art arda meydana gelen patlamalar ülkeyi sarsarken, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi hava saldırısının Başkan Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirildiğini resmen açıkladı. Gelişmeler, Venezuela’da uzun süredir devam eden siyasi krizi yeni ve belirsiz bir aşamaya taşıdı.

Donald Trump, Truth Social’daki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını iddia etti. Trump’ın açıklaması uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, dünya liderlerinden gelen tepkiler birbirinden oldukça farklı ve çelişkili oldu.

"NEW YORK'TA YARGILANACAKLAR" İDDİASI

Bazı kaynaklar, Maduro ve Flores’in önümüzdeki günlerde New York’ta yargılanmasının gündemde olduğunu ileri sürerken, Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil bu iddiaları reddetti. Siyasi yorumculara göre Trump yönetimi, Maduro’nun sahneden çekilmesi halinde askeri operasyonları sonlandırabilir. Ancak bu ihtimal, Bolivarcı sosyalist yönetimin Maduro olmadan iktidarını sürdürüp sürdüremeyeceği sorusunu da beraberinde getiriyor.

İKTİDAR CEPHESİNDE OLASI HALEFLER

Maduro sonrası döneme ilişkin tartışmalarda, mevcut yönetim içinden birçok isim ön plana çıkıyor.

Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez, 2018’den bu yana Maduro’nun en yakın siyasi ortaklarından biri olarak görülüyor. Olası bir güç boşluğunda devlet yönetimini fiilen devralabilecek en güçlü adaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ise parti örgütleri ve güvenlik mekanizmaları üzerindeki etkisiyle biliniyor. Bazı analizlerde, Cabello’nun iktidara gelmesi durumunda daha sert bir yönetim anlayışının hâkim olabileceği yorumları yapılıyor.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino López de adı geçen bir diğer kritik figür. López, yayımladığı son mesajlarda ülkenin yabancı askeri müdahaleye karşı direneceğini vurgulamıştı. Yerel basına göre, ABD’nin Karakas’a düzenlediği saldırılarda López’in konutu da hedef alınan noktalar arasında yer aldı.

Askeri ve istihbarat kanadında ise Iván Hernández Dala dikkat çekiyor. Devlet başkanlığı muhafız birliğinin komutanı ve askeri istihbaratın başı olan Dala’nın, olası bir geçiş sürecinde kilit rol oynayabileceği belirtiliyor.

Siyasi sahnenin bir diğer önemli ismi olan Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez, kriz dönemlerinde üstlendiği görevler ve muhalefetle yürüttüğü müzakereler nedeniyle “dengeleyici aktör” olarak görülüyor.

Nicolas Maduro

MUHALEFETİN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ

Euronews'in derlemesine göre; sosyalist yönetimin sona ermesi ihtimali ise muhalefeti yeniden gündemin merkezine taşıdı. Uluslararası alanda tanınan Nobel Barış Ödülü sahibi muhalif lider María Corina Machado, son yıllarda Maduro karşıtı cephenin en güçlü figürlerinden biri olarak öne çıkıyor. 2023’te adaylığı engellenen Machado’nun, olası bir geçiş sürecinde belirleyici rol oynayabileceği ifade ediliyor.

Machado’nun müttefiki Edmundo González de dikkat çeken isimler arasında. González, 2024 seçimlerinde muhalefetin ortak adayı olarak Maduro’nun karşısına çıkmıştı.

ABD’NİN PERDE ARKASI PLANLARI

CNN International’ın aktardığına göre, Trump yönetimi Maduro’nun görevden ayrılması ihtimaline karşı Venezuela’da oluşabilecek iktidar boşluğunu doldurmaya yönelik haftalardır hazırlık yapıyor. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu konuda yöneltilen sorulara net cevap vermekten kaçındı.

Haberde görüşlerine yer verilen bazı kaynaklar, daha önce hazırlanan taslak planların Edmundo González etrafında şekillenen bir siyasi yapının desteklenmesini öngördüğünü iddia ediyor.

Maduro’nun akıbeti ve ülkenin yönetimini kimin devralacağı sorusu ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

