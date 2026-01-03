ABD, Başkanı Donald Trump, saatler süren operasyonun ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıkladı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York'ta iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bondi, ağustos ayında Maduro'nun 700 milyon dolar değerindeki mal varlığına el konulduğunu aktarmıştı. Söz konusu açıklamaların ardından Venezuela liderinin serveti merak konusu oldu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD ordusu tarafından alıkonulup ülke dışına çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bondi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi'nde iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunuldu. Nicolas Maduro, uyuşturucu terörizmi, kokain ithalatı, makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurma ve ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurmakla suçlandı. Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm gazabıyla karşı karşıya kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında dönemin Başsavcısı, sonrasında ise Adalet Bakanı olan Pam Bondi, Maduro’ya ait yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki mal varlığına el konulduğunu duyurmuştu.

MAL VARLIĞI GÜNDEM OLDU

Bondi'nin söz konusu açıklamalarının ardından, Venezuela liderinin serveti ve el konulan varlıkları yeniden gündem oldu.

ABD Adalet Bakanlığı, Maduro'ya ait olduğu ileri sürülen ve aralarında lüks uçaklar, mülkler, otomobiller, mücevherler ile nakit varlıklarının bulunduğu yaklaşık 700 milyon dolarlık mal varlığına el konulduğunu açıklamıştı.

ABD’nin açıkladığına göre, Maduro’nun yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki mal varlığı şu şekilde:

Dassault Falcon 900EX Jet

Eylül 2024'te Dominik Cumhuriyeti'nde Maduro'nun ‘başkanlık uçağı’ olarak kullandığı bu jete, ABD tarafından el konuldu ve Florida'ya götürüldü. Değerinin yaklaşık 13 milyon dolar olduğu biliniyor.

Dassault Falcon 2000EX Jet

Şubat 2025'te yine Dominik Cumhuriyeti'nde el konulan ikinci bir özel jet. Bu uçak da Maduro rejimi üst düzey yetkilileri tarafından kullanılıyordu.

Dominik Cumhuriyeti'nde ve Florida'da birer villa,

At çiftliği

Dokuz lüks araç

Lüks yatlar

Yaklaşık 1.5 milyon dolar değerinde mücevherler

Milyonlarca dolar nakit ve banka hesapları

