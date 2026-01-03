HABER MERKEZİ
Trump paylaştı! İşte gözaltına alınan Maduro'nun ilk fotoğrafı
ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Maduro'nun ilk fotoğrafını paylaştı. Maduro'nun ellerinin ve gözlerinin bağlandığı görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandıktan sonraki durumuna ilişkin ilk fotoğrafı paylaştı.
Yatağından sürüklenerek çıkarıldığı öne sürülen Maduro'nun ayaklarından, ellerinden ve gözlerinden bağlandığı görüldü.
Fotoğraf Venezuela liderinin New York'a götüren gemide çekildiği öğrenildi.
