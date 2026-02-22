Mübarek Ramazan ayına girilmesi ile beraber orucun sadece yeme içmeyle mi bozulduğu, yoksa işlenen günahların da oruca etkisi olup olmadığı konusu sıklıkla sorgulanıyor. Orucu bozan ve bozmayan durumlar araştırılırken birçok kişi ''Oruçluyken günah işlemek, dedikodu yapmak orucu bozar mı?'' sorusunun cevabını da arıyor.

Dini hükümlerce orucu bozan durumlar bellidir. Yeme, içme ve cinsel ilişki gibi fiiller orucun sıhhatini doğrudan etkiler. Peki, oruçluyken günah işlemek, dedikodu yapmak orucu bozar mı?

Oruçluyken günah işlemek, dedikodu yapmak orucu bozar mı?

ORUÇLUYKEN GÜNAH İŞLEMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruç ibadeti imsak vaktinden akşam ezanına dek yeme içmenin yapılmadığı ve günahlardan kaçınılarak diğer ibadetlerin layığıyla yerine getirildiği bir bütündür. Oruçlu bir kimsenin imsaktan sonra iftar vaktinden önce yemesi ve içmesi orucu bozar. Aynı zamanda orucu bozan yeme içme dışındaki başka detaylar da mevcuttur. Günah işlemek ve dedikodu yapmak ise doğrudan orucu bozan durumlar değildir.

Bilerek yiyip içmek dışında, günahlar -yalan söylemek, gıybet etmek, kötü söz kullanmak ya da harama bakmak gibi- orucu teknik olarak bozmaz. Bu tür davranışlar orucun sevabını azaltır. Kişi oruç borcunu yerine getirmiş sayılır fakat ibadetin manevi kazancını zedelemiş olur.

Oruçluyken günah işlemek, dedikodu yapmak orucu bozar mı?

Birkaç günah işleyenin, diğer günahları da yapması gerekmez. Hem oruç tutup hem de günah işleyen kimse, oruç tutmakla hâsıl olan büyük sevaba kavuşamaz, fakat âhirette, niçin oruç tutmadın diye hesaba çekilmez. Oruç borcunu ödemiş olur, hatta orucun bereketiyle diğer günahlardan da kaçma imkânı olur. İmam-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki: (Bütün günahlara tevbe edip hepsinden kaçmak büyük nimettir. Bu yapılamazsa, bazı günahlara tevbe etmek de nimettir. Bunların bereketiyle belki bütün günahlara tevbe etmek nasip olur. Bir şeyin bütünü ele geçmezse, hepsini de kaçırmamalı.) Namazın dinimizdeki yeri, oruca göre daha önemliyse de, bir kimseye namaz kılmadığı için, (oruç da tutma) denmez. Aksine, (Namaz kılamıyorsan, orucu bari terk etme) denir. Namaz kılmamakla büyük bir günaha giren kimse, oruç tutmazsa günah miktarı daha da çok artar. Birkaç günaha müptela olan kimse, birinden vazgeçmek isterse ona, (Diğerlerini bırakmadığına göre, bu günaha da devam et) denmez. Günah miktarı ne kadar azaltılırsa, o kadar iyi olur. Allah’tan korkup bir günahtan vazgeçmek iman alametidir. Hadis-i şerifte, (Ömründe bir defa Allah’ı anan veya Ondan korkan Müslüman, Cehennemden çıkar) buyuruldu.

Oruçluyken günah işlemek, dedikodu yapmak orucu bozar mı?

DEDİKODU YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Gıybet yani dedikodu yapmak da doğrudan orucu bozan fiiller arasında yer almaz. Bu davranış orucun geçerliliğini ortadan kaldırmaz ama İslam alimleri bilhassa oruçlu iken dilin korunması gerektiğini de belirtir. Oruçluyken günahlardan sakınmak ve nefis ile daima mücadele etmek gerekir.

Oruçluyken günah işlemek, dedikodu yapmak orucu bozar mı?

Günah işlemek ya da dedikodu yapmak orucu bozmaz; fakat özellikle oruçluyken günahtan daha çok sakınmalıdır. Hadis-i şerifte, (Gıybet etmek, söz taşımak, yalan yere yemin etmek, namahreme şehvetle bakmak orucu bozar) buyuruldu. (Deylemi) İmam-ı a’zam hazretleri, bu hadis-i şerifi açıklıyor ve (Bu günahlar orucun sevabını bozar, sıhhatini bozmaz, oruç mekruh olur) buyuruyor. Yani bu günahları işleyen, oruç borcundan kurtulursa da, oruca mahsus olan büyük sevaba kavuşamaz. Hadis-i şerifte, (Nice oruç tutan vardır ki, açlık ve susuzluktan başka bir şey elde etmez) buyuruldu. (İbni Mace) Oruç, müminler için bir nimet ve emanettir. Emanete riayet etmek gerekir. Onun zayi olmaması için şartlarını gözetmek gerekir. Harama bakmaktan sakınmalıdır! Hadis-i şerifte, (Harama bakmak, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Allah korkusuyla bunu terk edene, Allahü teâlâ öyle bir iman verir ki, imanın tadını kalbinde bulur.) buyuruldu. (Hakim) Oruçlu, dilini de korumalıdır! Hadis-i şerifte (Oruç ateşe kalkandır. Gıybetle parçalanmadıkça korur. Oruçlu, cahillik edip de kötü söz söylemesin! Kendisine sataşana, “ben oruçluyum” desin!) buyuruldu. (Buhari)





Haberle İlgili Daha Fazlası