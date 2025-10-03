Eyüp Arıcı davasında yeni gelişme! Listeye bir isim daha eklendi, yakalama kararı çıkarıldı

Gaziantep'te 9 Şubat 2025 tarihinde iki grup arasında çıkan ve Eyüp Arıcı'nın hayatını kaybettiği kavga sonrası açılan davanın 2'nci duruşması, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar E.A.K, A.S.P ile 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B, M.F.K, M.T.Y, İ.E.Ö ile öldürülen Eyüp Arıcı'nın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı görüldü.

1 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Duruşma sonrası konuşan Eyüp Arıcı’nın babası Ömer Arıcı, " Mahkeme sonucunda 6 kişilik tutukluluk halinin devamına bir kişinin de U.E.M., adlı şahsın tekrar yakalanmasına karar verildi. Türk adaletine güveniyorum" dedi.

DAVA ARALIK AYINA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, davaya sonradan dahil edilen ve olay günü 6 sanıkla birlikte hareket ettiği iddia edilen, UEM hakkında zorla getirilme kararı vererek davayı 19 Aralık 2025’e erteledi.

OLAY GEÇMİŞİ

Olay, Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Arıcı'nın ikizi ve bir arkadaşıyla birlikte bulunduğu sırada karşı grup ile sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine karşı taraftan bir grubun saldırısına uğrayan Eyüp Arıcı, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanmış, olay yerinde hayatını kaybetmişti.