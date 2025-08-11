Evler aylarca boş kalıyor! Uygun kiralık daire bulmak kolaylaştı

BERAT TEMİZ - Eğitimden sağlığa, gıdadan ticarete birçok alanı etkileyen kira fiyatları, üniversite tercih dönemi devam ederken öğrenciler ve ailelerin de gündeminde...

Enflasyon verilerini büyük ölçüde etkileyen kira fiyatlarındaki son durumu Ankara Ticaret Odası Emlak Komite Başkanı Kenan Bayram gazetemize değerlendirdi. Bayram, hızlı bir yükseliş trendine giren kiralık konut fiyatları için durumun 2025’te farklı olduğunu söyledi. Bayram “Pandemi döneminde artan enflasyon ve yükselen maliyetler nedeniyle konut üretimi yavaşlamış, deprem felaketinin ardından birçok şehre yoğun göç yaşanmıştı. Arzın talebi karşılayamaması, kira fiyatlarını fahiş seviyelere taşımıştı. Ancak bugün tablo değişiyor. Deprem bölgelerinde TOKİ aracılığıyla hızla inşa edilen toplu konut projeleri tamamlandıkça, bölge halkı yeniden kendi şehirlerine dönüyor. Bu da Ankara ve diğer büyükşehirlerde kiralık konut talebinin azalmasına yol açıyor” dedi.

‘KİRALIK’ İLANI AYLARCA ASILI KALIYOR

Yeni konut projelerinin hayata geçirilmesi ve enflasyon ile maliyetlerdeki yükselişin kontrol altına alınmasının kira fiyatlarındaki artışı dizginlediğini ifade eden Bayram “Eskiden mahalle aralarında kiralık daire ilanlarına rastlamak neredeyse imkânsızken, bugün kiralık levhası asılıp aylarca bekleyen daireler görmek mümkün. Antalya gibi göç alan şehirlerde bile artık kiralık konut arzı talebi karşılayabiliyor” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN SEVİNDİRİCİ

Tercih dönemindeki üniversite adayları ve öğrenciler açısından bu durumun sevindirici olduğunu söyleyen Bayram, şöyle konuştu: Yeni eğitim-öğretim yılında, her bütçeye uygun kiralık daire bulmak artık daha kolay olacak. Sonuç olarak, bu yıl kira fiyatlarında önceki yıllardaki gibi sert artışlar beklenmiyor. Arz-talep dengesi yeniden sağlanırken, kiracılar için daha ulaşılabilir bir piyasa oluşuyor.