Kiralık dairelerde öğrenci hareketliliği

İstanbul’da kiralık konut piyasası yeni akademik yılın başlamasına haftalar kala hareketlendi.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - 2025-2026 akademik yılına sayılı haftalar kala, İstanbul’da kiralık konut piyasasında gözle görülür bir ivmelenme yaşanıyor.

Özellikle üniversite öğrenci nüfusunun yoğunlaştığı bölgelerde talep ciddi biçimde artmış durumda. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, farklı şehirlerden İstanbul’a gelen öğrencilerin barınma arayışları, belirli ilçelerdeki kira dinamiklerini yukarı yönlü etkilemeye başladı. Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Avcılar, Üsküdar, Maltepe, Fatih, Eyüp, Tuzla, Kağıthane ve Bakırköy gibi ilçeler, gerek merkezî konumları gerekse kampüslere ve toplu taşımaya yakınlıklarıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenci hareketinin en yoğun yaşandığı noktalar oldu.

KÜÇÜK DAİRELERE TALEP ARTTI

Özellikle metro ve Marmaray bağlantılarının güçlü olduğu bu bölgelerde, 1+1 ve 2+1 daire tipi evlere olan talep, yaz sonunda ciddi oranda artış gösterdi. Bu artışta yalnızca yeni kayıt yaptıran öğrenciler değil; mevcutta ev değişikliği yapmak isteyenler, yurt çıkışlı bireysel konut arayışında olanlar ve ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınan öğrenciler de etkili. Kira taleplerinin bir kısmı ortak kullanım modeliyle paylaşım esasına dayalı, bir kısmı tek başına yaşamak isteyen öğrenci profilinden oluşuyor.

