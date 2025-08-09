Ev hayali kuranlar dikkat, faizler düşüyor! 2 milyon TL kredinin geri ödemesi...
TCMB’den eylül ayında da faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte kredi oranlarında dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Ev hayali kuran tüketiciler konut kredilerinin ucuzlamasını beklerken, birçok banka, oranları %3,00 seviyesinin altına çekti. En ucuz konut kredisi oranları hangi bankalarda? 1 milyon TL, 1,5 milyon TL ve 2 milyon TL’nin güncel geri ödeme tablosu nasıl oluştu? Detaylar haberimizde...
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL - Geçen hafta açıklanan temmuz ayı enflasyon verisinin %2,06 ile tahminlerin altında kalması ve yıllık enflasyonun da %33,50 sınırına kadar gerilemesinin ardından TCMB’den eylül ayında da 300 baz puanlık faiz indirimi beklentisi artmaya başladı.
Geçen ayki toplantıda TCMB, politika faizini 300 baz puan indirerek %43,00 seviyesine çekmişti. TCMB, gelecek ay da beklentilere paralel bir indime giderse politika faizi de %40,00’a kadar gerilemiş olacak.
KONUT KREDİLERİNDE DURUM
Enflasyondaki düşüşle birlikte döviz kurlarında stabil görünümün devam etmesi ve TL varlıklara ilginin artması, TCMB’nin faiz indirimi için elini kuvvetlendiriyor. Politika faizinde yaşanan gerileme, kredi piyasasında da yakından takip ediliyor.
Özellikle ev alma hayli kuran tüketiciler, konut kredisi oralarında yaşanabilecek indirimlere odaklandı. Konut finansmanı oranlarının birçok bankada artık %3,00 seviyesinin altına çekildiği görülüyor.
EN UCUZ KONUT KREDİSİ
Bu hafta kapanışı itibarıyla bankalarca sunulan ve %3,00 seviyesinin altında bulunan en düşük konut kredileri şu şeklide öne çıkıyor:
- Ziraat Bankası: %2,69
- Kuveyt Türk: %2,79 (Kâr Payı Oranı)
- Vakıf Katılım: %2,79 (Kâr Payı Oranı)
- Akbank: %2,89
- Garanti: %2,99
- Yapı Kredi: %2,99
1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE
En düşük orana göre 1 milyon TL’nin 10 yıl vadede güncel geri ödeme tablosu şöyle:
- Kredi tutarı: 1 milyon TL
- Kredi vadesi: 120 ay
- Kredi oranı: %2,69
- Aylık taksit: 28 bin 60 TL
- Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 367 bin 200 TL
1,5 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE
En düşük orana göre 1,5 milyon TL’nin geri ödeme tablosu şöyle:
- Kredi tutarı: 1,5 milyon TL
- Kredi vadesi: 120 ay
- Kredi oranı: %2,69
- Aylık taksit: 42 bin 91 TL
- Toplam Geri Ödeme: 5 milyon 50 bin 920 TL
2 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE
2 milyon TL’nin güncel geri ödeme tablosu ise şu şekilde:
- Kredi tutarı: 2 milyon TL
- Kredi vadesi: 120 ay
- Kredi oranı: %2,69
- Aylık taksit: 56 bin 121 TL
- Toplam Geri Ödeme: 6 milyon 734 bin 568 TL
RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?
- Konut kredisi oranlarında düşüşler yaşanmasına rağmen faiz yükü hâlâ %236 gibi yüksek seviyede gerçekleşmeye devam ediyor.
- BDDK tarafından açıklanan son verilere göre; konut kredilerinin toplam büyüklüğü 1 Ağustos ile biten haftada 3 milyar TL arttı ve 595,27 milyar TL oldu.
- Ocak-Haziran 2025 döneminde kredi kullanılarak gerçekleşen konut satışları 103 bin adedi aştı ve geçen yılın aynı dönemine göre %100,5 oranında yükseldi.