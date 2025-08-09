Ev hayali kuranlar dikkat, faizler düşüyor! 2 milyon TL kredinin geri ödemesi...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL - Geçen hafta açıklanan temmuz ayı enflasyon verisinin %2,06 ile tahminlerin altında kalması ve yıllık enflasyonun da %33,50 sınırına kadar gerilemesinin ardından TCMB’den eylül ayında da 300 baz puanlık faiz indirimi beklentisi artmaya başladı.

Geçen ayki toplantıda TCMB, politika faizini 300 baz puan indirerek %43,00 seviyesine çekmişti. TCMB, gelecek ay da beklentilere paralel bir indime giderse politika faizi de %40,00’a kadar gerilemiş olacak.

KONUT KREDİLERİNDE DURUM

Enflasyondaki düşüşle birlikte döviz kurlarında stabil görünümün devam etmesi ve TL varlıklara ilginin artması, TCMB’nin faiz indirimi için elini kuvvetlendiriyor. Politika faizinde yaşanan gerileme, kredi piyasasında da yakından takip ediliyor.

Özellikle ev alma hayli kuran tüketiciler, konut kredisi oralarında yaşanabilecek indirimlere odaklandı. Konut finansmanı oranlarının birçok bankada artık %3,00 seviyesinin altına çekildiği görülüyor.

EN UCUZ KONUT KREDİSİ

Bu hafta kapanışı itibarıyla bankalarca sunulan ve %3,00 seviyesinin altında bulunan en düşük konut kredileri şu şeklide öne çıkıyor:

Ziraat Bankası: %2,69

%2,69 Kuveyt Türk: %2,79 (Kâr Payı Oranı)

%2,79 (Kâr Payı Oranı) Vakıf Katılım: %2,79 (Kâr Payı Oranı)

%2,79 (Kâr Payı Oranı) Akbank: %2,89

%2,89 Garanti: %2,99

%2,99 Yapı Kredi: %2,99

1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

En düşük orana göre 1 milyon TL’nin 10 yıl vadede güncel geri ödeme tablosu şöyle:

Kredi tutarı: 1 milyon TL

1 milyon TL Kredi vadesi: 120 ay

120 ay Kredi oranı: %2,69

%2,69 Aylık taksit: 28 bin 60 TL

28 bin 60 TL Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 367 bin 200 TL

1,5 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

En düşük orana göre 1,5 milyon TL’nin geri ödeme tablosu şöyle:

Kredi tutarı: 1,5 milyon TL

1,5 milyon TL Kredi vadesi: 120 ay

120 ay Kredi oranı: %2,69

%2,69 Aylık taksit: 42 bin 91 TL

42 bin 91 TL Toplam Geri Ödeme: 5 milyon 50 bin 920 TL

2 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

2 milyon TL’nin güncel geri ödeme tablosu ise şu şekilde:

Kredi tutarı: 2 milyon TL

2 milyon TL Kredi vadesi: 120 ay

120 ay Kredi oranı: %2,69

%2,69 Aylık taksit: 56 bin 121 TL

56 bin 121 TL Toplam Geri Ödeme: 6 milyon 734 bin 568 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?