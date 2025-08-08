Fiyat düşüren gizli detay! Aynı binada aynı daire ama yüzde 30 daha ucuz

Son yıllarda kira fiyatlarında yaşanan fahiş artış, vatandaşların belini büküyor. Konut satın almak isteyenler ise didik didik en uygun daireyi arıyor. İçinde kiracı olan dairelerdeki fiyat farkı, son dönemde tercihi o yöne çevirdi.

NTV'nin haberine göre; son dönemde konut almak isteyenler kiracılı daireleri tercih etmemeye başladı. Bunun sebebi ise talebin az olması nedeniyle kiracılı satılık konut fiyatlarında yüzde 30'luk bir düşüş yaşanması.

Yani aynı semtte aynı binada yer alan iki daire arasında sadece kiracı farkı nedeniyle yüzde 30'luk fiyat değişikliği var.

MUADİLİNDEN YÜZDE 40 DAHA UCUZ

Kiracılı konutlar her ne kadar risk barındırsa da, vatandaşlar fiyatlardaki düşüşü avantaja çevirmek istiyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, içinde kiracısı bulunan dairelere ilişkin, "Fiyatta pazarlık yapabiliyorsun. Muadilinden yüzde 30-40 daha düşük bedele alabiliyorsun" dedi.

EV SAHİBİNİN TAHLİYE HAKKI VAR

Kiracı bulunan dairelerde en büyük korku ise kiracının satın alım sonrası evden çıkmaması. Aşa, kiracının 10 yıldan uzun süredir bu dairede oturması halinde ev sahibinin tahliye hakkı olduğunu söyledi.

KİRA KONTRATI İNCELENMELİ

Satın alınmak istenen evin kira kontratının istenmesi gerektiğine dikkat çeken Aşa, kiracının ne kadar kontratı kaldığına bakılması gerektiğini belirtti.

Aşa, kiraların gününde ödenip ödenmediğinin ve tahliye taahüdünün olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini anlattı.