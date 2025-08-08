Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Fiyat düşüren gizli detay! Aynı binada aynı daire ama yüzde 30 daha ucuz

Fiyat düşüren gizli detay! Aynı binada aynı daire ama yüzde 30 daha ucuz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fiyat düşüren gizli detay! Aynı binada aynı daire ama yüzde 30 daha ucuz
Konut, Kira, Fiyat, Satın Alma, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konut satın almak isteyenler bütçelerine en uygun seçeneği ararken, bir durum var ki fiyatı bir anda yüzde 30 düşürüyor. Aynı binada yer alan aynı iki daire arasındaki bu farka neden olan kriter, ev almak isteyenler için her ne kadar risk barındırsa da aynı zamanda avantaj sağlıyor. İşte detaylar...

Son yıllarda kira fiyatlarında yaşanan fahiş artış, vatandaşların belini büküyor. Konut satın almak isteyenler ise didik didik en uygun daireyi arıyor. İçinde kiracı olan dairelerdeki fiyat farkı, son dönemde tercihi o yöne çevirdi.

NTV'nin haberine göre; son dönemde konut almak isteyenler kiracılı daireleri tercih etmemeye başladı. Bunun sebebi ise talebin az olması nedeniyle kiracılı satılık konut fiyatlarında yüzde 30'luk bir düşüş yaşanması.

Yani aynı semtte aynı binada yer alan iki daire arasında sadece kiracı farkı nedeniyle yüzde 30'luk fiyat değişikliği var.

MUADİLİNDEN YÜZDE 40 DAHA UCUZ

Kiracılı konutlar her ne kadar risk barındırsa da, vatandaşlar fiyatlardaki düşüşü avantaja çevirmek istiyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, içinde kiracısı bulunan dairelere ilişkin, "Fiyatta pazarlık yapabiliyorsun. Muadilinden yüzde 30-40 daha düşük bedele alabiliyorsun" dedi.

EV SAHİBİNİN TAHLİYE HAKKI VAR

Kiracı bulunan dairelerde en büyük korku ise kiracının satın alım sonrası evden çıkmaması. Aşa, kiracının 10 yıldan uzun süredir bu dairede oturması halinde ev sahibinin tahliye hakkı olduğunu söyledi.

Fiyat düşüren gizli detay! Aynı binada aynı daire ama yüzde 30 daha ucuz - 1. Resim

KİRA KONTRATI İNCELENMELİ

Satın alınmak istenen evin kira kontratının istenmesi gerektiğine dikkat çeken Aşa, kiracının ne kadar kontratı kaldığına bakılması gerektiğini belirtti.

Aşa, kiraların gününde ödenip ödenmediğinin ve tahliye taahüdünün olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini anlattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Chat GPT-5 çıktı: Özellikleri neler, ücretli mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Zorunlu olacak" denmişti, gerçek başka çıktı! Pazarlarda kartla alışverişle ilgili detaylar belli oldu - EkonomiPazarda kartla alışverişle ilgili detaylar belli olduNe dolar ne altın ne de kripto! İşte temmuzun en çok kazandıranı - Ekonomiİşte temmuzun en çok kazandıranıHazine, haftaya iki ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek - EkonomiHazine, haftaya iki ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecekSipariş veren bir yıl beklemek zorunda! 50 bin liradan başlıyor - EkonomiSipariş veren bir yıl beklemek zorunda!Türkiye'de bir ilk! Belediye otobüslerinde "gittiğin yere kadar öde" dönemi - EkonomiOtobüslerde "gittiğin yere kadar öde" dönemiBu da "yeşil altın"! Davul zurnayla hasat başladı, 45 derece sıcağa karşı koyuyorlar - Ekonomi"Yeşil altın"da meşakkatli hasat başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...