İstanbul’da konut kiralarında bir ilk! Temmuz 2025’te en pahalı ve ucuz ilçeler…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Ev taşıma faaliyetlerinin zirve yaptığı yaz aylarında, kiralarda da hareketlilik devam ediyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan temmuz verilerine göre, İstanbul’da geçen ay ortalama kira 30 bin TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, haziran ayı ile aynı seviyede gerçekleşti ve açıklanan verilere göre mega kentte ortalama kiralarda bir artış yaşanmadı.

EN PAHALI İLÇELER

Ancak ilçeler bazında dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Temmuz ayında kiraların en yüksek olduğu ilk 5 ilçe şöyle:

1-Kadıköy: 62 bin TL

2-Sarıyer: 60 bin TL

3-Beşiktaş: 52 bin TL

4-Bakırköy: 50 bin TL

5-Zeytinburnu: 45 bin TL

Haziranda ilçe bazında en yüksek ortalama kiralar Sarıyer ve Kadıköy’de 55 bin TL olarak gerçekleşmişti. Böylece İstanbul’da temmuzda ilçe bazında ortalama kiralar ilk defa 60 bin TL’yi aşmış oldu.

EN UCUZ İLÇELER

Temmuz fiyatlarına göre İstanbul’da ortalama kirada en ucuz ilçeler ise şunlar oldu:

1-Esenyurt: 17 bin 500 TL

2-Esenler: 19 bin 500 TL

3-Arnavutköy: 20 bin TL

4-Sultangazi: 21 bin TL

5-Silivri: 22 bin TL

Önceki ay Esenyurt’ta kiralar 17 bin ve Esenler’de 19 bin TL olmuştu. Rakamlar, her iki ilçede de ortalama kiraların sınırlı arttığını gösterdi.

KİRA ARTIŞ ORANI…

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan 2025 Kira Raporuna göre, son beş yılda kira fiyatlarının en çok arttığı şehir %193 ile İstanbul olmuştu.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafında yapılan analizde de aynı dönemde dolar bazlı kira artış oranı %160 olarak gerçekleşti.

GELİRLER DE YÜKSELDİ

TÜİK’in açıkladığı temmuz ayı enflasyon oranına göre, 2025 yılı ağustos ayı kira artış oranı yüzde 41,13 olarak gerçekleşti.

Bu arada sektör temsilcileri, son 5 yıllık dönemde gelirlerde de ciddi artışların yaşandığını hatırlatarak; sadece kiralardaki artış oranını dikkate almanın, kiralama gücünün tespiti açısından yanıltıcı olacağını vurguluyor.

EN PAHALI ŞEHİRLER

İstanbul, her ne kadar son 5 yılın kira artışında şampiyon olsa da, kiraların en yüksek olduğu kentler sıralamasında 53’üncü sırada yer aldı. Deutsche Bank’ın raporunda en pahalı ilk 10 şehir; New York, Singapur, Boston, Londra, San Fransisco, Zürih, Hong Hong, Cenevre, Chicago ve Dubai şeklinde sıralanmıştı.