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Faiz düşecek, dolar sert yükselecek! Deutsche Bank yıl sonu tahminlerini açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Faiz düşecek, dolar sert yükselecek! Deutsche Bank yıl sonu tahminlerini açıkladı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 46'da sabit bırakmasının ardından Alman Deutsche Bank'tan, dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Faiz indirimi için temmuzu işaret eden dev banka, yıl sonu faiz ve dolar tahminlerini açıkladı. İşte detaylar...

Merkez Bankası dün 2025'in dördüncü faiz kararını açıkladı. Nisan ayında dövizdeki dalgalanma nedeniyle faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya çıkaran Merkez, haziran da ise sürpriz yapmadı. Faiz piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 46'da sabit kaldı. Faiz kararı sonrası Alman Deutsche Bank'tan Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir analiz geldi. 

DEUTSCHE BANK'TAN YIL SONU FAİZ VE DOLAR TAHMİNİ 

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı sonrasında yıl sonu faiz ve döviz kuru beklentilerini paylaştı.

Deutsche Bank'tan Türkiye raporu! Yıl sonu dolar ve faiz tahminlerini açıkladılar - 1. Resim

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TEMMUZU İŞARET ETTİ 

CNBC-e yayınında değerlendirmelerde bulunan Onay, faiz indirimi için temmuz ayını işaret etti. 

Temmuz ayında finansal koşullarda bir rahatlama yaşanması halinde faiz indirimlerinin başlayabileceğini belirten Onay, ilk hamlenin 250 baz puanlık olabileceğini söyledi. Onay, "Finansal ortamda belirli bir rahatlama sağlandığı ortamda temmuz ayıyla kademeli bir faiz indirimi beklenebilir. Bizim düşüncemiz ilk planda 250 baz puanla başlaması yönünde" ifadelerini kullandı.

Deutsche Bank'tan Türkiye raporu! Yıl sonu dolar ve faiz tahminlerini açıkladılar - 2. Resim

YIL SONU FAİZ TAHMİNİ 

Yıl sonu faiz tahminini de paylaşan Onay, "Yıl sonuna kadar kademeli bir şekilde faizlerin yüzde 37,5 seviyesine inmesini bekliyoruz. Piyasada ise yüzde 36’lık bir yıl sonu beklentisi var" dedi. 

Deutsche Bank'tan Türkiye raporu! Yıl sonu dolar ve faiz tahminlerini açıkladılar - 3. Resim

DOLAR/TL'NİN YIL SONUNDA 45 TL OLMASINI BEKLİYOR 

Kur tarafındaki beklentilerini de paylaşan Onay, yıl sonunda dolar/TL kurunun 45 seviyesine ulaşmasını öngördüklerini belirtti. Mart ayında yaşanan gelişmelerle artan risklerin zamanla azaldığını vurgulayan Onay, bu durumun Merkez Bankası’na faiz indirimi için yeniden alan oluşturabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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