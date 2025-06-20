İstanbul’da konut satışı en çok artan ve azalan 5 ilçe! Deprem sonrası mayıs verileri geldi

Mayıs ayı konut satışları, 23 Nisan’da Marmara Denizinde meydana gelen 6,2’lik depremin ardından ‘aylık ilk veri’ olarak kayıtlarda yerini adlı. Depremin en çok hissedildiği İstanbul’un ilçelerinde de konut satışları belli oldu. Böylece konut alıcılarının deprem sonrası lokasyon tercihleri de görüldü. Depremin en çok hissedildiği Silivri’de satışlar artmaya devam etti. İşte mega kentte oransal olarak konut satışlarının en çok arttığı ve düştüğü ilçeler…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre satışlar geçen ay, 2024’ün aynı dönemine göre %17,6 arttı ve 130 bin 25 oldu. Bu rakam, bütün zamanların en yüksek mayıs verisi olarak da kayıtlara geçti.

Öte yandan ocak-mayıs döneminde de konut satışları 584 bin 170'e yükseldi ve bu sonuç da şimdiye kadarki en iyi ilk 5 aylık performansa işaret etti.

İPOTEKLİ SATIŞ DA ARTTI

Konut kredisi faiz oranları yüksek seyretmesine rağmen, mayısta ipotekli satışların %95,9 gibi yüksek bir oranda artması ve 19 bin 412'ye yükselmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Sektör temsilcileri, mevduat faizinde yüksek getiriye rağmen konut satışlarındaki artışın, yatırımcının konutu yeniden güvenli liman olarak görmeye başladığının bir işareti olabileceğini de aktarıyor.

DEPREM SONRASI AYLIK İLK VERİ

Mayıs ayı konut satışları, 23 Nisan’da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2’lik depremin ardından “ilk aylık veri” olarak da kayıtlardaki yerini adlı.

Depremin en çok hissedildiği İstanbul’un ilçelerinde de konut satışları belli oldu. Böylece konut alıcılarının deprem sonrası lokasyon tercihleri de görülmeye başlandı.

SATIŞLARIN EN FAZLA ARTTIĞI 5 İLÇE

Verilere göre İstanbul’da geçen ay satışların (oran olarak) en fazla arttığı 5 ilçe şöyle gerçekleşti:

1-Beyoğlu: 267 (%81,63)

2-Eyüpsultan: 498 Adet (%56,60)

3-Avcılar: 703 adet (%52,83)

4-Zeytinburnu: 478 Adet (%44,41)

5-Sarıyer: 225 Adet (%44,23)

SATIŞLARIN EN ÇOK GERİLEDİĞİ 5 İLÇE

Yine verilere göre geçen ay konut satışları (oran olarak) en çok şu ilçelerde geriledi:

1-Adalar: 27 Adet (%0)

2-Beşiktaş: 242 Adet (%-0,82)

3-Esenyurt: 2 bin 453 adet (%-1,01)

4-Çatalca: 59 Adet (%-11,94)

5-Beykoz: 54 Adet (%-19,40)

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Depremin ardından İstanbul’un güney sahillerinden uzak Eyüpsultan ve Sarıyer’de satışların önemli ölçüde arttığı görülüyor. Buna karşılık güney sahili ilçeleri olan Avcılar ve Zeytinburnu da satış artış oranlarında ilk 5’e girdi.

Sektör temsilcileri, Beşiktaş’ta eski yapı stoku ve pahalı fiyatların satışları düşürdüğünü, Adalar, Beykoz ve Çatalca gibi ilçelerin ise merkeze uzak olmaları sebebiyle daha az tercih edildiğini aktarıyor.

DİKKAT ÇEKEN SİLİVRİ DETAYI

Bu arada depremin en çok hissedildiği Silivri’de, nisan ayında 483 adet olan konut satışları, mayısta %10,56 artışla 534 adet olarak gerçekleşti. Silivri’de bu ayın ilk 5 ayında ise toplam satışlar 2 bin 338 adet olarak gerçekleşti. Mega kentin batısında yer alan Silivri, İstanbul’da metrekare fiyatı en düşük ilçeler arasında da yer alıyor.