İhtiyaç kredisi hacminde yeni rekor! 125 bin TL’nin geri ödemesi düştü

BDDK verilerine göre geçen hafta ihtiyaç kredisi hacmi 35 milyar TL artarak 1 trilyon 696 milyar lira oldu. Son 13 haftanın en hızlı artışı yaşanırken, kredi hacminde yeni zirve görüldü. Dün TCMB faizi sabit tutarak ihtiyatlı duruşunu sürdürdü. Tüketici kredisi faizlerinde ise 12 ay vadede sınırlı gerileme dikkat çekiyor. Son durumda en düşük oranlar hangi seviyede ve hangi bankalarda? 125 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Faizlerde yüksek seyrin devam etmesine rağmen, ihtiyaç kredisi hacminde geçen hafta dikkat çeken bir artış yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre;

-13 Haziran ile sonra eren haftada ihtiyaç kredilerinin hacmi 1 trilyon 696,43 milyar liraya çıktı.

-Söz konusu rakam bir önceki hafta 1 trilyon 661,68 milyar TL düzeyinde bulunuyordu.

-Böylece son 1 haftalık süreçte ihtiyaç kredisi hacmine artış 34,75 milyar TL olarak gerçekleşti.

-Bu artış, aynı zamanda son 13 haftanın da en hızlı yükselişine işaret etti.

-Öte yandan ihtiyaç kredisi hacmi, tüm zamanların en yüksek seviyesine de ulaşmış oldu.

TCMB’DEN İHTİYATLI YAKLAŞIM

Bu arada krediler cephesinde de dikkatler bir yandan TCMB’nin faiz kararına çevrilmişti. Para Politikası Kurulu dünkü toplantıda aldığı kararla, politika faizini %46,00’da ve koridorun üst bandını %49,00 seviyesinde sabit bıraktı.

TCMB’nin hem politika faizinde hem de koridorda ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediğini aktaran Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, “Hem tarifeler hem de jeopolitik risklere daha yüksek hassasiyetin oluştuğunu düşünüyorum. Nitekim iç dinamiklere yönelik değerlendirmelerde, hem enflasyonun düşüş ana eğilimi ve devamlılığı hem de iç talepte yavaşlama açısından güvenli duruş korunuyor. Küresel belirsizliklerin ufkun tekrar açılmasına izin verdiği noktada, faiz indirimi seçeneğinin de masaya gelebilir” ifadelerini kullandı.

KREDİ FAİZLERİNDE SON DURUM

Öte yandan tüketici kredisi faizlerine bakıldığında, 12 ay vadede en düşük ihtiyaç finansmanı oranlarında sınırlı bir gerileme dikkat çekiyor. Geçen hafta %3,65 olan söz konusu oran bu hafta %3,59’a geriledi. 24 ve 36 ay vadede ise kampanyalarla birlikte daha düşük oranların sürdüğü görülüyor.

Bankalarca sunulan en düşük faizle oranlara göre örnek geri ödeme tabloları ise şöyle oluşuyor:

125 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Oranı: %3,59

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Taksiti: 13 bin 840 TL

-Toplam Geri Ödeme: 166 bin 793 TL

-Banka: QNB

125 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Oranı: %3,29

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Taksiti: 8 bin 433 TL

-Toplam Geri Ödeme: 203 bin 99 TL

-Banka: QNB

125 BİN TL KREDİ/36 AY VADE

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Oranı: %2,99

-Kredi Vadesi: 36 ay

-Kredi Taksiti: 6 bin 508 TL

-Toplam Geri Ödeme: 234 bin 999 TL

-Banka: QNB, Alternatif Bank

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

İhtiyaç kredilerinde faiz oranları 12 aylık periyotta daha düşük olmasına rağmen, vadenin kısa olması sebebiyle faiz yükü %33,5 ile daha düşük seviyede gerçekleşiyor. 36 ay vadeli kredilerde ise faiz yükü %88 seviyesine kadar yükseliyor.

Uzmanlar, gelecekte faiz indirimi beklentilerine de dikkat çekerek, ihtiyaç kredilerinde hem tutarın hem de vadenin mümkün olduğunca düşük tutulmasının tüketicinin yararına olabileceğini ifade ediyor.