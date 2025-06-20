Altın fiyatı, Orta Doğu ısınırken neden düşüyor? Bunu kimse beklemiyordu! Haftalık kayıp…

Altın fiyatlarında son dakika! 20 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.278 TL ve ons altın 3.355 dolardan güne başlıyor. Orta Doğu’da şiddetlenen çatışmalara rağmen onsta haftalık değer kaybı %2’25’e yaklaştı. FED’in bu yıl, daha yüksek piyasa beklentisine rağmen 2 faiz indirimine işaret etmesi ve Orta Doğu’daki gerilimlerle birlikte tarife fiyatlamasının da “aşırı alım” bölgelerine ulaşması, altında yatay konsolidasyona sebep oluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Altın fiyatları, Orta Doğu’da tansiyonun giderek yükselmesine rağmen bu hafta düşüş yönünde hareket etti. Geçen hafta 3.432 dolardan kapanış yapan ons altı, bu haftanın son işlem gününe (TSİ 07:05 itibarıyla) 3.355 dolardan başlıyor. Böylece ons altın haftalık bazda yaklaşık %2,25’lik bir değer kaybına doğru ilerliyor.

20 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik iç piyasaya da yansıdı. Geçen hafta 4.350 TL’den kapanış yapan spot gram altın fiyatı bugüne 3.278 TL’den başlıyor. Gramda da haftalık düşüş %1,70’ye yaklaştı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram satış fiyatı 4.285-43335 TL bandında gerçekleşirken, çeyrek altın da sabah saatlerinde 7.080 TL’den satılıyor.

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KONSOLİDASYON DÖNEMİ

Altın fiyatlarının bu yıl 3.500 doları görerek teknik anlamda “aşırı alım” noktasına ulaştığını aktaran ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Bu sebeple fiyatlarda yatay konsolidasyon dönemi yaşanıyor. Son olarak FED de tarifelerde, 2 Nisan’a göre belirsizliğin azaldığına işaret etti. Bu açıklamalar da altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Merkez bankalarının alımları, altında daha fazla düşüşün önüne geçiyor” dedi.

ABD BORCU VE ORTA DOĞU

Analistler, ABD'nin 2025 yılındaki açığının 2 trilyon dolara yaklaşmasının tahmin edildiğini ve artan borç yükü sebebiyle altına yönelimin arttığını ifade ederek, “Orta Doğu'daki kaos da fiyatlara önceden önemli miktarda yansımıştı. Şimdi bu kaosun daha fazla büyümeyeceği olasılığı yatırımcılar tarafından daha fazla dikkate alınıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

FED’İN FAİZ KARARI

Bu hafta FED’in faizi sabit tutmasının ardından açıklanan nokta grafiklere dikkat çeken Yatırım Finansman Strateji Uzmanı Berna Önsel, “FED üyelerinin gelecek yıla ilişkin faiz beklentileri ile piyasa arasındaki farklılık dikkat çekiyor. 2025 yıl sonu için medyan tahmin yaklaşık %4,00 seviyesinde. Bu, yılın kalanında sınırlı sayıda (1 veya 2) faiz indirimi beklendiğine işaret etmektedir. Buna karşılık piyasa fiyatlamaları daha güvercin olup, vadeli işlemlerde 2025 sonunda %3,50 civarında bir FED faizi öngörülmektedir” görüşünü paylaştı.

FED’den “daha az faiz indirimi” sinyali de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

ALTINDA BEKLENTİLER

Öte yandan ABD’li Citi’den de bu hafta altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir rapor geldi. ABD’de gelecek yıl ara seçimler öncesinde büyümenin artabileceğine dikkat çeken Citi, bu sebeple altın fiyatlarında yönün “aşağı” olabileceğini savundu. Analistler, ekonomik koşulların iyileşme beklentisi ile birlikte 2026'ya doğru altının güvenli liman cazibesinin azalacağını beklediklerini ifade etti.

Raporda banka, 0-3 aylık hedefini ons başına 3.500 dolarlık önceki tahmininden 3.300 dolara revize etti. Aynı zamanda 6-12 aylık altın fiyat tahminini de 3.000 dolardan 2.800 dolara düşürdü.

BOFA’DAN FARKLI BEKLENTİ

BofA ise yine bu hafa yayımladığı bir raporda, fiyatların 12 aylık periyotta 4.000 doları görebileceği öngörüsünü paylaşmıştı. Son yabancı raporları da altın fiyatlarındaki beklentilerde “farklılaşmaya” işaret etti.

Bu arada Dünya Altın Konseyi tarafından bu hafta açıklanan ankete göre; merkez bankalarının yüzde 95’i “altın rezervlerini artırmaya devam etmeyi planladıklarını” aktardı.