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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 320 bin liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 320 bin liraya geriledi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 320 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 310 bin lira, en yüksek 4 milyon 329 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 320 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 330 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.344 KİLOGRAM 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 759 milyon 476 bin 218,14 lira, işlem miktarı ise 1.344,48 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 786 milyon 444 bin 530,33 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış4.330.000,003.354,00
 En Düşük4.310.000,003.319,00
 En Yüksek4.329.000,003.398,45
 Kapanış4.320.000,003.370,75
 Ağırlıklı Ortalama4.314.088,573.361,13
 Toplam İşlem Hacmi (TL)5.759.476.218,14 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.344,48 
 Toplam İşlem Adedi79
Kaynak: Anadolu Ajansı
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