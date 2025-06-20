Petrol fiyatları zirveden döndü! Düşüş sürecek mi? ABD’li banka uyardı

Petrol fiyatları, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları yoğunlaştırma kararı ve ABD’nin çatışmaya müdahil olup olmayacağına dair belirsizliklerin sürmesiyle birlikte dün 78,70 dolara kadar yükselmişti. Haftanın son işlem gününde fiyatlar %2,20 düşerek 76,95 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Bu arada ABD’li JP Morgan’dan “İran’da muhtemel bir rejim değişikliği, fiyatların da uzun süre yüksek kalması sonucunu beraberinde getirebilir” uyarısı geldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki gerilimle birlikte günlerdir yukarı yönlü hareket eden petrol fiyatı dün 78,70 dolardan kapanış yapmıştı. Böylece fiyatlar yaklaşık son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Haftanın son işlem gününde ise Brent fiyatı %2,20’ye yaklaşan değer kaybıyla birlikte 76,95 dolar sınırına çekildi. Mayıs ayında 63,90 dolardan kapanış yapan petrol fiyatı sadece haziranda %20 gibi oldukça yüksek bir prime ulaşmış oldu.

“DAHA FAZLA SALDIRI” KARARI

İsrail Savunma Bakanı Katz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda; Başbakan Netanyahu’nun, İsrail ordusuna, İran’daki “stratejik hedeflere” ve ülkenin başkenti Tahran’daki “hükümet hedeflerine” yönelik saldırıları yoğunlaştırması emrini verdiğini söyledi. Katz, saldırıların amacının “Ayetullah’ın rejimini zayıflatmak” olduğunu da söyledi.

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ABD, MÜDAHİL OLACAK MI?

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın nükleer hedeflerine yönelik bir ABD saldırısı emri verip vermeyeceği konusundaki belirsizlik de devam ediyor. Trump, konuyla ilgili “Bunu yapabilirim, yapmayabilirim, kimse ne yapacağımı bilmiyor” açıklamasında bulunmuştu.

Beyaz Saray’dan, Başkan’ın, İran’a saldırı konusunda iki hafta içinde karar vereceği yönünde açıklama geldi.

Söz konusu gelişmeler petrolde 80 dolara yaklaşan hareketliliği de destekledi.

JP MORGAN’DAN KRİTİK UYARI

Bu arada ABD’li JP Morgan tarafından yapılan uyarıda; İran gibi büyük bir petrol üreticisi ülkedeki rejim değişikliğinin, küresel petrol fiyatları üzerinde derin etkiler yapabileceği aktarıldı.

İran’ın, OPEC’teki en büyük üreticilerden biri olduğuna da dikkat çekilen açıklamada, “İran daha fazla istikrarsızlaşırsa petrol fiyatları da uzun süre yüksek seyretmeye devam edebilir. Muhtemel bir rejim değişikliği sonrası arz kayıplarının hızlı toparlanması zor olabilir” ifadelerine yer verildi.