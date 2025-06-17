Savaşın enerjiye darbesi! Petrol fiyatları alarm veriyor: 80 dolara doğru...

Küresel çaptaki gerginlikle petrolü vurdu. İsrail-İran arasındaki çatışmaların sona ermemesi fiyatların artmasına neden oluyor. Brent petrol vadeli işlemlerinin fiyatı, akşam saatlerinde zirveye ulaşarak yüzde 4,62 arttı ve varil başına 76,62 dolara ulaştı.

İran ile İsrail arasındaki çatışmaların sona ereceğine dair bir işaret olmaması, Salı günü petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Ancak şimdiye kadar büyük petrol ve doğalgaz tesisleri bu çatışmalardan ciddi şekilde etkilenmedi.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 5 ARTTI

Londra ICE Futures borsasında Ağustos Brent petrol vadeli işlemlerinin fiyatı, Moskova saatiyle 21:26'da zirveye ulaşarak %4,62 arttı ve varil başına 76,62 dolara ulaştı. Moskova saatiyle 21:34'te büyüme %4,54'e düştü ve fiyatlar varil başına 76,56 dolara geriledi.

"TEK SEFERLİK BİR DURUM DEĞİL"

Price Futures Group'tan kıdemli analist Phil Flynn, İran ve İsrail arasındaki karşılıklı hava saldırılarının, petrol piyasalarında zaten hassas olan arz-talep dengesine jeopolitik risk eklediğini belirtti. Flynn, “Bu durum tek seferlik değil, Rusya-Ukrayna savaşı gibi uzun sürebilir” dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ

Hürmüz Boğazı yakınlarında iki petrol tankerinin çarpışması ve bölgede artan elektronik sinyaller, petrol taşımacılığı için hayati öneme sahip bu boğazın kapanabileceği endişelerini artırdı.

Ancak Saxo Bank analisti Ole Hansen’e göre, bu boğazın kapatılma ihtimali çok düşük. “İran böyle bir durumda gelir kaybeder, ABD ise petrol fiyatlarının ve enflasyonun artmasını istemez” dedi.

Tüm bu gerilimlere rağmen, petrol arzının yeterli olabileceğine dair işaretler var. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Salı günü yayınladığı aylık raporunda dünya genelinde petrol talep tahminini günde 20 bin varil azaltırken, arz tahminini günde 200 bin varil artırarak 1,8 milyon varile çıkardı.

Yatırımcıların dikkatleri bir yandan da ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmiş durumda. PVM Associates analisti Tamas Varga, bu kararın da piyasaları etkileyebileceğini belirtti.