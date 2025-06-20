Merkez ‘sabit’ durdu, mevduat yatırımcısı nefes aldı! 1 milyon TL'nin getirisi zirvede...

TCMB’nin politika faizini %46,00’da ve gecelik borç verme faizini %49,00 seviyesinde sabit tutmasının ardından, mevduat getirilerinde de çok kısa vadede düşüş beklentisi azaldı. Kararın ardından ilk tepkilere bakıldığında, en yüksek mevduat faizinde %53 seviyesinin korunduğu görülüyor. 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? En yüksek oranlar hangi bankalarda? Faiz indirimi ne zaman başlayabilir? Detaylar haberimizde….

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankası tarafından dün açıklanan faiz kararı, mevduat yatırımcısı tarafından da dikkatle takip ediliyordu. Para Politikası Kurulu, politika faizini %46,00’da ve gecelik borç verme faizini %49,00 seviyesinde sabit tuttu. Böylece mevduat getirilerinde kısa vadede düşüş beklentisi de azaldı.

Yapı Kredi Analisti Çağlar Kimençe, piyasada faiz koridorunun üst bandında indirim beklentisi olduğunu hatırlatarak “Dolayısıyla bu karar, piyasa beklentisine göre biraz ‘şahin’ oldu. Gelecek toplantıya dair ‘güvercin’ mesaj da verilmedi. TCMB, Orta Doğu’daki gelişmelerin etkilerini tam olarak görmek istiyor. Öncesinde sıkı duruşunu gevşetmek istemiyor. FED de benzer yaklaşımı benimsiyor” dedi.

Alnus Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de TCMB’nin ihtiyatlı bir duruş sergilediğine dikkat çekilerek, “Reel faiz anlamında Merkez Bankasının eli çok güçlü, dolayısıyla ilerleyen dönemde faiz indirimi beklentisi yeniden gündeme gelecek” denildi.

FONLAMA FAİZİ 3 PUAN DÜŞTÜ

Merkez Bankasının 5 Haziran’dan bu yana haftalık repo ihaleleri ile birlikte fonlama maliyetini yüzde 49’dan yüzde 46’ya çekerek, piyasada efektif olarak 3 puanlık bir faiz indirimi yapmış olduğunu aktaran Allbatross Portföy Araştırma Direktörü Serkan İmişiker, “Bu gelişme neticesinde TL sabit getirili varlıklara olan ilginin de bir miktar yavaşladığını görüyoruz. Buna karşılık PPK metninde haziranda da enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin sürdüğüne işaret edildi. Temmuz toplantısında bir faiz indirimi ihtimali yüksek olmakla birlikte, merkez bankasının kontrolü dışındaki faktörler de burada belirleyici olacaktır” dedi.

MEVDUAT FAİZLERİ ZİRVEDE

Bu arada mevduat faizlerine bakıldığında bazı bankalarda sınırlı indirimler gerçekleşirken; genel olarak son 6 haftanın zirvesi olan %53’ün de korunduğu görülüyor. Bugün bankalarca sunulan en yüksek faiz oranları ise şöyle:

-Alternatif Bank VOV Hesap: %53,00

-Türkiye Finans Günlük Hesap: %53,00 (Kâr Payı Oranı)

-Anadolubank Renkli Hesap: %53,00

-Denizbank Kaptan Hesap: %52,00

-Fibabanka Kiraz Hesap: %52,00

-Odea Bank Oksijen Hesap: %52,00

-ING Turuncu Hesap: %51,00

-HSBC Modern Hesap: %51,00

En yüksek oranlar dikkate alındığında örnek getiri tabloları ise şöyle oluşuyor.

500 BİN TL/32 GÜN VADE

-Mevduat Tutarı: 500 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: %53,00

-Net Getiri: 18 bin 621 TL

1 MİLYON TL/32 GÜN VADE

-Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: %53,00

-Net Getiri: 37 bin 241 TL

1 MİLYON 500 BİN TL/32 GÜN VADE

-Mevduat Tutarı: 1 milyon 500 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: %53,00

-Net Getiri: 55 bin 359 TL

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Uzmanlar, yüksek mevduat oranlarının kampanyalarla gerçekleştiğini ve birçok bankanın vadesiz hesapta belli miktar para tutma şartı getirdiğini hatırlatarak, bunlara dikkat edilmesini öneriyor.

TCMB’nin son kararının ardından mevduat yatırımcısının da yüksek getiri için biraz zaman kazandığı ancak faiz indirimi ihtimalinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte mevduat getirilerinin de kademeli olarak azalmaya başlayacağı aktarılıyor. Bu sebeple bugünlerde, “daha uzun vade” için araştırmalar yapılabileceği belirtiliyor.