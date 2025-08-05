Enflasyon yıl sonunda yüzde kaç olacak? BBVA ve ING açıkladı... Dev bankalardan Türkiye raporu

TÜİK, temmuz ayı enflasyon verisini dün açıkladı. Geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 2,06 artarken, yıllık bazda ise yüzde 33,52 oldu. Bu gelişmenin ardından dünyaca ünlü bankalardan peş peşe Türkiye'ye ilişkin yeni analizler geldi. ING ve BBVA, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu enflasyon tahminlerini duyurdu.

BBVA YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

İspanyol banka BBVA Research, 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 31’den yüzde 30’a çekti.

BBVA Research, “Son dönemdeki aylık enflasyon rakamları beklentilerin altında kalarak, yakın vadeli enflasyon tahminlerimiz için aşağı yönlü risk oluşturdu. Bununla birlikte, enflasyon görünümüne ilişkin süregelen belirsizlikler bizi temkinli olmaya zorluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, önümüzdeki dönemde hem iç talep hem de yönetilen fiyat ayarlamalarının enflasyon üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.

ING'NİN YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Dünyaca ünlü bir diğer banka ING ise Türkiye’de yıllık enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 30’un altına düşmesini beklediğini açıkladı. Dev banka temmuz ayında açıklanan enflasyon verilerinin, hükümetin fiyat ayarlamaları ve otomatik vergi düzenlemelerinin etkilerini yansıttığını paylaştı.

ING’nin bugün yayımladığı analiz notunda, "Temmuz ayı enflasyon göstergeleri, hükümet tarafından dayatılan fiyat artışlarının ve otomatik vergi ayarlamalarının etkilerini içeriyor. Ancak bu etkilerin kısa ömürlü olması ve temel enflasyon eğiliminin önümüzdeki dönemde düşmeye devam etmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 35

Enflasyon görünümündeki bu iyileşme beklentisine paralel olarak banka, yıl sonu politika faiz tahminini yüzde 35 seviyesinde koruduğunu duyurdu.