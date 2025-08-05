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Otomobilde ÖTV fırsatçılığı! Bakanlık uyardı, 684 bin lira ceza kesilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Otomobilde ÖTV fırsatçılığı! Bakanlık uyardı, 684 bin lira ceza kesilecek
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı otomobildeki ÖTV fırsatçılığına karşı harekete geçti. ÖTV değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme talep eden otomobil satıcılarını uyaran bakanlık, iade yapılmaması durumunda 684 bin liraya kadar ceza kesileceğini belirtti. İşte detaylar...

Otomobilde ÖTV düzenlemesi yapılmıştı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce otomobil alanlar ise satıcıların ek ödeme talep etmesiyle mağduriyet yaşamaya başladı. Artan şikayetler sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Haksız ödeme talep eden satıcıları uyaran bakanlık, 684 bin lira ceza kesileceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Otomotiv sektöründe piyasa işleyişini bozan ve tüketicilerimizin aleyhine gerçekleşen her türlü gelişme Ticaret Bakanlığımızın sürekli takibi altındadır. Ticaret Bakanlığımızca yapılan düzenlemelere aykırı uygulamaların önlenmesi, tüketici haklarının korunması, keyfi uygulamaların önüne geçilmesi ve otomotiv sektöründe adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısının tesisi yönünde hiçbir taviz verilmemekte; bu amaçla gerekli tüm düzenleyici adımlar gecikmeksizin ve kararlılıkla atılmakta; denetimlerimiz sayesinde gerekli hallerde idari yaptırımlar etkin ve caydırıcı şekilde uygulanmaktadır.

Otomobilde ÖTV fırsatçılığı! Bakanlık uyardı, 684 bin lira ceza kesilecek - 1. Resim

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI EK ÖDEME TALEBİ

ÖTV oranlarında 24 Temmuz 2025 tarihinde yapılan düzenlemenin ardından Ticaret Bakanlığımıza ulaşan sözlü ve yazılı şikayetlerde, bazı yetkili satıcıların ÖTV değişikliğinden önce taşıtın vergilerini (ÖTV ve KDV'sini) ya da taşıt bedelinin tamamını tahsil etmelerine rağmen, ÖTV değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme talep ve tahsil ettikleri yönünde iddialara ve şikayetlere yer verilmektedir. Bu tür uygulamalar yalnızca tüketicileri mağdur etmekle kalmamakta, piyasanın dengeli ve sağlıklı işleyişine de zarar vermektedir.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR" 

ÖTV değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme tahsil eden otomotiv yetkili satıcılarına karşı ticaret bakanlığımızca gerekli tedbirler alınacaktır.

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince; ÖTV ve KDV'si alıcıdan tahsil edilen taşıtın satış fiyatının arttırılmaması, taşıt fiyatının sabitlendiğinin alıcıya bildirilmesi ve yetkili satıcılar tarafından alıcıdan ek ödeme tahsil edilmemesi gerekmektedir.

Otomobilde ÖTV fırsatçılığı! Bakanlık uyardı, 684 bin lira ceza kesilecek - 2. Resim

ÖTV FARKI KİMLERE YANSITILACAK?

Bu doğrultuda, ÖTV değişikliğinden önce taşıtın ÖTV ve KDV'sini veya tüm taşıt bedelini ödemesine rağmen, 24 Temmuz 2024 tarihinden önce fatura düzenlenmediği gibi gerekçelerle kendisinden ek ödeme tahsil edilen alıcılar yargı yoluna gidebileceği gibi, Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla Ticaret Bakanlığımıza da şikâyet başvurusunda bulunabilirler. Yönetmeliğin emredici hükmüne aykırı olduğundan, ÖTV değişikliği sonrasında yetkili satıcılarca ek ödeme tahsil edilebileceğine dair sözleşme hükümleri geçersizdir. ÖTV değişikliğinden önce taşıt için yalnızca belirli bir oranda kapora ödeyen, taşıt bedelini ya da en azından vergilerini yetkili satıcıya ödemeyen alıcılara ÖTV farkı yansıtılması mevzuata aykırılık teşkil etmeyecektir.

Otomobilde ÖTV fırsatçılığı! Bakanlık uyardı, 684 bin lira ceza kesilecek - 3. Resim

HER BİR AYKIRILIK İÇİN 684 BİN LİRA CEZA

Ticaret Bakanlığımıza yapılan başvurular üzerine yapılacak denetimlerde, bu hususta aykırılık bulunduğunun ve mevzuata aykırı olarak tahsil edilen ek ödeme tutarlarının alıcılara iade edilmediğinin tespit edilmesi halinde, yetkili satıcılar hakkında her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, Ticaret Bakanlığımızca, tüketicilerimizin zararına sebep olan usulsüz satışlara ve haksız ticari uygulamalara geçit verilmeyecek, düzenlemelerimize aykırı hareket eden yetkili satıcılara müsamaha gösterilmeyecek ve sorumlular hakkında gerekli tüm idari müeyyideler kararlılıkla ve eksiksiz şekilde uygulanacaktır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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