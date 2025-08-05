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Enflasyonun ardından belli oldu! İşte temmuzda yatırım araçlarının reel getirisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Enflasyonun ardından belli oldu! İşte temmuzda yatırım araçlarının reel getirisi
Enflasyon, Yatırım, Bors, BİST 100, Altın, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Temmuzda aylık enflasyonun %2,06 olarak açıklanmasının ardından yatırım araçlarının reel getirileri de ortaya çıktı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %5,82 reel getiri ile zirvede yer aldı. Yatırım fonlarında da hisse senedi fonlarının reel getirisi %6,24 ile öne çıktı. Gram altın ve euro, geçen ay reel olarak yatırımcısına kaybettirdi. İşte temmuzda reel getiriler...

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Temmuz enflasyon rakamlarının ardından yatırım araçlarının reel getirileri de ortaya çıktı. TÜİK verilerine göre temmuzda enflasyon aylık bazda %2,06 oldu. Bu veri, %2,3 olan piyasa beklentilerin altında kaldı. Yıllık enflasyon da geçen ay %33,52 seviyesine kadar geriledi.

NOMİNAL GETİRİLER

Temmuzda yatırım araçlarının nominal getirileri şöyle gerçekleşmişti:

  1. BİST 100: %7,99
  2. TL mevduat: %3,30
  3. Dolar: %2,06
  4. Gram altın: %1,36
  5. Euro: %-0,95

REEL GETİRİLER

Enflasyonda arındırılarak bakıldığında ise “reel getiriler” şöyle oldu:

  1. BİST 100: %5,82
  2. TL mevduat: %1,21
  3. Dolar: %0
  4. Gram altın: %-0,69
  5. Euro: %-2,95

FONLARDA AYLIK GETİRİLER

TEFAS verilerine göre 4 ana kategoride geçen ay fonların getirisi ise şöyle gerçekleşmişti:

  1. Hisse Senedi Fonları: %8,43
  2. Para Piyasası Fonları: %3,88
  3. Borçlanma Araçları Fonları: %3,38
  4. Kıymetli madenler: %3,10

FONLARIN REEL GETİRİSİ

Enflasyondan arındırılarak bakıldığında fonların reel getirisi de şöyle:

  1. Hisse Senedi Fonları: %6,24
  2. Para Piyasası Fonları: %1,78
  3. Borçlanma Araçları Fonları: %1,29
  4. Kıymetli madenler: %1,02

REEL GETİRİDE BORSA DÖNEMİ! 

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi temmuz ayında %7,99 primle 10.743 puandan kapanış yapmıştı. Haziranda aylık enflasyonunun tahminlerin altında kalması, TCMB’nin 300 baz puanlık hamle ile faizde indirim döngüsüne yeniden başlaması ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten gelen not artışı piyasalara destek olarak, borsada alımları da beraberinde getirmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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