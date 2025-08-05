Enflasyonun ardından belli oldu! İşte temmuzda yatırım araçlarının reel getirisi

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Temmuz enflasyon rakamlarının ardından yatırım araçlarının reel getirileri de ortaya çıktı. TÜİK verilerine göre temmuzda enflasyon aylık bazda %2,06 oldu. Bu veri, %2,3 olan piyasa beklentilerin altında kaldı. Yıllık enflasyon da geçen ay %33,52 seviyesine kadar geriledi.

NOMİNAL GETİRİLER

Temmuzda yatırım araçlarının nominal getirileri şöyle gerçekleşmişti:

BİST 100: %7,99 TL mevduat: %3,30 Dolar: %2,06 Gram altın: %1,36 Euro: %-0,95

REEL GETİRİLER

Enflasyonda arındırılarak bakıldığında ise “reel getiriler” şöyle oldu:

BİST 100: %5,82 TL mevduat: %1,21 Dolar: %0 Gram altın: %-0,69 Euro: %-2,95

FONLARDA AYLIK GETİRİLER

TEFAS verilerine göre 4 ana kategoride geçen ay fonların getirisi ise şöyle gerçekleşmişti:

Hisse Senedi Fonları: %8,43 Para Piyasası Fonları: %3,88 Borçlanma Araçları Fonları: %3,38 Kıymetli madenler: %3,10

FONLARIN REEL GETİRİSİ

Enflasyondan arındırılarak bakıldığında fonların reel getirisi de şöyle:

Hisse Senedi Fonları: %6,24 Para Piyasası Fonları: %1,78 Borçlanma Araçları Fonları: %1,29 Kıymetli madenler: %1,02

REEL GETİRİDE BORSA DÖNEMİ!

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi temmuz ayında %7,99 primle 10.743 puandan kapanış yapmıştı. Haziranda aylık enflasyonunun tahminlerin altında kalması, TCMB’nin 300 baz puanlık hamle ile faizde indirim döngüsüne yeniden başlaması ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten gelen not artışı piyasalara destek olarak, borsada alımları da beraberinde getirmişti.