ABD ekonomisi için kritik uyarılar! Petrolde resesyon fiyatlaması mı?

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Geçen hafta 73,50 dolara kadar yükselen ve son 5 haftanın zirvesine yönelen petrol fiyatları, OPEC+ Grubunun arzı artırma kararının yanı sıra ABD’de resesyon endişelerinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte düşüşe geçti. Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ikinci işlem gününde 68,60 dolara kadar geriledi.

Temmuzda ABD’de tarım dışı istihdam ve fabrika siparişleri verilerinin zayıf gelmesinin ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten kritik uyarı geldi.

RESESYON RİSKİ ARTIYOR

Moody’s Başekonomisti Mark Zandi, “Ülkede tüketici harcamaları durağanlaştı, sektörlerde daralma başladı. İstihdam piyasasında zayıflama arttı. Yüksek enflasyon da FED’in önünde bir engel. ABD’de resesyon riski artıyor” uyarısında bulundu.

Goldman Sachs tarafından yayımlanan bir raporda da, son dönemde gelen zayıf verilere atıfta bulunularak; ABD ekonomisinin potansiyelinin altında kaldığı ve 12 ay içinde resesyon olasılığının arttığı aktarıldı.

PETROL ARZI YÜKSELİYOR

Öte yandan OPEC+ Grubu da hafta sonu gerçekleşen toplantının ardından eylül ayında üretimi günlük 547 bin artırmayı kabul etmişti. Resesyon riski piyasada talep endişelerini gündeme getirirken; OPEC+ Grubunun kararı da “arz fazlası yaşanabileceğine” yönelik beklentileri artırdı. Bu gelişmeler petrolde yönün tekrar aşağı dönmesinde etkili oldu.

TARİFELER ÖNEMLİ RİSK

Bu arada ABD’nin Rusya’yı, Ukrayna ile ateşkese zorladığı bir dönemde yeniden tarife kartını kullanması da dikkat çekiyor. Başkan Donald Trump, Hindistan'ın Rus petrolü ithalatına devam etmesi halinde bu ülkeye uygulanan gümrük vergilerini "önemli ölçüde artıracağını" söyledi. Hindistan için şu anda ABD'ye yaptığı ihracatta %25 gümrük vergisi uygulanıyor.

PETROLDE HEDEF FİYAT

Petrole yönelik beklentisini paylaşan Goldman; Brent fiyatının 2025’in dördüncü çeyreğinde 64 dolar ve 2026 yılında ise 56 dolar olacağı yönündeki fiyat tahminini korudu. Ancak banka, Rusya ve İran’a yönelik yaptırımları da hatırlatarak, bu gelişmelerin fiyat tahminleri açısından yukarı yönlü risk oluşturduğunu da ifade ediyor.