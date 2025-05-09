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Eski eşini sokak ortasında katletti! Savunmasıyla saç baş yoldurttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da boşandığı karısını başından vurarak öldüren Mehmet Ali N. adliyeye sevk edildi. Şahıs savunmasında "Amacım eşim ya da oğluma zarar vermek değildi. Olay esnasında kimsenin yaralanmadığını düşündüm" dedi.

Adana'da kumar bağımlısı olan Mehmet Ali N. (58), 2 yıl önce ayrı yaşamaya başladığı eşinden 6 ay önce resmi olarak boşandı. Bu sürecin ardından şahıs, eski eşi Neriman Onur'u sık sık ölümle tehdit ederek, oğulları C.N. (20) ve Y.N.'ye de "Sizlere anne acısı yaşatacağım" dedi.

SÜREKLİ TEHDİT EDİYORMUŞ

Yaklaşık 1 ay önce umreye giden Onur, seyahati öncesinde de ölüm içerikli mesajlar aldı. 10 gün önce Adana'ya dönen Onur'a eski eşinin tehditleri nedeniyle aşçı olarak çalıştığı iş yerine gidip gelirken büyük oğlu C.N. eşlik etmeye başladı.

Eski eşini sokak ortasında katletti! Savunmasıyla saç baş yoldurttu - 1. Resim

OĞLUNUN YANINDAN KATLETTİ

Olay günü de Mehmet Ali N., eski eşi Onur’un servisten indiği noktada beklemeye başladı. Bu sırada annesini almaya gelen C.N., babasını gördü. C.N. babası Mehmet Ali N. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Onur da servisten indi ve kavgayı gördü. Kavga esnasında Mehmet Ali N., belinden tabancasını çıkartarak 2 el ateş açtı, Onur başından vurularak yere yığıldı.

Eski eşini sokak ortasında katletti! Savunmasıyla saç baş yoldurttu - 2. Resim

Oğlu C.N. ise babasının üzerine atlayarak, silahı alıp dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Onur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan şüpheli, yunus timlerinin kontrolünde hastaneye kaldırıldı. Babasını darbeden C.N. de polis tarafından gözaltına alındı.

"HER GÜN, ANNEMİ KORUMAK İÇİN DURAKTAN ALIYORDUM"

C.N. emniyetteki ifadesinde, "Her gün annemi korumak için, babam bir şey yapmasın diye duraktan alıyordum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.N., çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Adana Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemi tamamlanan Neriman Onur'un cenazesi ise dün yakınları tarafından teslim alınarak Buruk Mezarlığında toprağa verildi.

Eski eşini sokak ortasında katletti! Savunmasıyla saç baş yoldurttu - 3. Resim

"AMACIM EŞİM YA DA OĞLUMA ZARAR VERMEK DEĞİLDİ"

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan şüpheli eski koca Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan zanlının, "Ben konuşmak için gittim. Oğlumla denk geldik, kavga etmeye başladık. Amacım eşim ya da oğluma zarar vermek değildi. Belim de silahım vardı, silahı çektim. Boğuşma esnasında iki defa ateş ettim. O esnada kimsenin yaralanmadığını düşündüm. Gözümü açtığımda hastanedeydim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Ali N. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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