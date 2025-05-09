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Çaylar belediyeden! 1 TL'den satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çaylar belediyeden! 1 TL&#039;den satılıyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Germencik Belediyesi belediye bünyesinde hizmet veren Kültür Kafe ve Şehit Görkem Akkuş Parkı işletmelerinde her gün 13.00 ile 17.00 saatleri arasında çay fiyatı 1 liraya düşürüldü.

Germencik Belediyesi, vatandaşların bir araya gelip keyifli vakit geçirmesini teşvik etmeleri adına, güzel bir uygulamaya imza attı. Belediye bünyesinde hizmet veren Kültür Kafe ve Şehit Görkem Akkuş Parkı işletmelerinde her gün 13.00 ile 17.00 saatleri arasında çay fiyatı 1 TL olarak güncellendi.

Çaylar belediyeden! 1 TL'den satılıyor - 1. Resim

"KEYİFLİ SOHBETLER" 

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Çaylar belediyeden, sohbetin keyfini yaşamak sizlerden. Tüm vatandaşlarımıza keyifli sohbetler diliyoruz. Afiyet olsun" ifadelerini kullandı.

Çaylar belediyeden! 1 TL'den satılıyor - 2. Resim

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN 

Halkın yoğun ilgi gösterdiği uygulama, özellikle emekliler, öğrenciler ve parkta vakit geçiren aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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