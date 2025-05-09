Çaylar belediyeden! 1 TL'den satılıyor

Germencik Belediyesi belediye bünyesinde hizmet veren Kültür Kafe ve Şehit Görkem Akkuş Parkı işletmelerinde her gün 13.00 ile 17.00 saatleri arasında çay fiyatı 1 liraya düşürüldü.

Germencik Belediyesi, vatandaşların bir araya gelip keyifli vakit geçirmesini teşvik etmeleri adına, güzel bir uygulamaya imza attı. Belediye bünyesinde hizmet veren Kültür Kafe ve Şehit Görkem Akkuş Parkı işletmelerinde her gün 13.00 ile 17.00 saatleri arasında çay fiyatı 1 TL olarak güncellendi.

"KEYİFLİ SOHBETLER"

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Çaylar belediyeden, sohbetin keyfini yaşamak sizlerden. Tüm vatandaşlarımıza keyifli sohbetler diliyoruz. Afiyet olsun" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Halkın yoğun ilgi gösterdiği uygulama, özellikle emekliler, öğrenciler ve parkta vakit geçiren aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı.