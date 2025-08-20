Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Orta Doğu'da ateşkes ihlali! Savaş uçakları havalandı, İran destekli güçler vuruldu

Orta Doğu'da ateşkes ihlali! Savaş uçakları havalandı, İran destekli güçler vuruldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail, Lübnan, Hizbullah, Saldırı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, 27 Kasım 2024’te varılan ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu, Lübnan'ın güneyindeki İran destekli Hizbullah'a ait tesislere, silah depolarına ve bir fırlatma rampasına saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

İsrail Orta Doğu'da ateşkes ilan ettiği Lübnan'a karşı saldırılarına devam ediyor. İran destekli Hizbullah güçlerine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nabatieh bölgesindeki Ansar’a ve Tyre bölgesinde yer alan el-Housh’a hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırı Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah tesislerine, silah depolarına ve bir fırlatma rampasına yapıldı. İsrail ordu sözcüsü "İsrail Devleti'ne yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçmeye devam edecektir" dedi.

EN AZ 4 YARALI VAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, el-Housh’a düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

ATEŞKESTEN SONRA 300'E YAKIN KİŞİ ÖLDÜ

İsrail’in 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 281 kişi hayatını kaybetti, 593 kişi de yaralandı.

